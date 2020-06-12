Вагітна Джамала в прозорій сукні занурилася у ванну. Фото

люди 11:00, 12.06.2020

Українська співачка Джамала опублікувала нові знімки з чергової вагітної фотосесії. Цього разу вона позує у прозорій сукні, занурившись у ванну, наповнену водою.

Чорно-білими фотографіями зірка поділилася у себе в Instagram. Підписувати знімки не стала, вирішивши, мабуть, що коментарі будуть зайвими.

Джамала
Instagram Джамали

Незважаючи на те, що 36-річна Джамала стане мамою вдруге вже зовсім скоро, стать майбутньої дитини вона поки не розкриває. Однак фоловери, які все знають, вже визначили по фото, хто народиться у зірки. "Хлопчик", – висунула своє припущення одна з підписниць.

Нагадаємо, Джамала вийшла заміж за Бекіра Сулейманова у квітні 2017 року, а через 11 місяців народився син, якого назвали Еміром-Рахманом Сеіт-Бекір огъли Сулеймановим.

Джамала
Instagram Джамали

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вагітна Джамала поділилася кадрами зі зворушливої фотосесії, в якій знялася разом з чоловіком та сином.

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