Вагітна Джамала розповіла, як готується до пологів
Відома українська співачка кримськотатарського походження Джамала розповіла, як готується до народження другої дитини.
Відвертими подробицями свого особистого життя артистка поділилася з ведучою програми "Світське життя" Катериною Осадчою (щоб переглянути фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
За словами зірки, ніколи не знаєш, коли стануться пологи, тому потрібно бути готовою завжди. Вона зізналася, що їй не страшно народжувати вдруге.
"Щоразу ти не знаєш, коли це станеться. Наприклад, Еміра (перша дитина Джамали і її чоловіка Бекіра, – ред.) я народила на 37 тижні. Ці всі дати, які вираховують, – це круто, але вирішує дитина все ж таки", – зауважила Джамала.
Артистка зазначила, що хоче до початку пологів завершити ремонт у дитячій кімнаті, який триває вже досить довгий час. Також вона розповіла, що з чоловіком готують свого сина до народження братика чи сестрички:
"Ми кажемо там буде бі-бі (дитина кримськотатарською", а він каже: "Ач" (відкрий). Тобто все логічно: ти кажеш, що там щось є, а він – ач, відкрий".
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Джамала поділилася історією про депортацію сім'ї з Криму 1944 року.