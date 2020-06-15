Вагітна Джамала розповіла, як готується до пологів

Відома українська співачка кримськотатарського походження Джамала розповіла, як готується до народження другої дитини.

Відвертими подробицями свого особистого життя артистка поділилася з ведучою програми "Світське життя" Катериною Осадчою (щоб переглянути фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами зірки, ніколи не знаєш, коли стануться пологи, тому потрібно бути готовою завжди. Вона зізналася, що їй не страшно народжувати вдруге.

Джамала з сином Еміром

"Щоразу ти не знаєш, коли це станеться. Наприклад, Еміра (перша дитина Джамали і її чоловіка Бекіра, – ред.) я народила на 37 тижні. Ці всі дати, які вираховують, – це круто, але вирішує дитина все ж таки", – зауважила Джамала.

Джамала з чоловіком Бекіром

Артистка зазначила, що хоче до початку пологів завершити ремонт у дитячій кімнаті, який триває вже досить довгий час. Також вона розповіла, що з чоловіком готують свого сина до народження братика чи сестрички:

"Ми кажемо там буде бі-бі (дитина кримськотатарською", а він каже: "Ач" (відкрий). Тобто все логічно: ти кажеш, що там щось є, а він – ач, відкрий".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Джамала поділилася історією про депортацію сім'ї з Криму 1944 року.