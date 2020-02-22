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23 лютого • оновлено в 01:56
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Вагітна Джамала підкорила яскравим виступом на Нацвідборі на Євробачення

1.7т
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Вагітна другою дитиною українська поп-співачка і переможниця пісенного конкурсу Євробачення 2016 захопила мережу своїм виступом на фіналі Національного відбору.

Відео розмістили на Youtube-каналі телеканалу СТБ. (Щоб подивитися ролик доскрольте до кінця сторінки).

Вагітна Джамала підкорила яскравим виступом

Скріншот з відео

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Зазначимо, що Джамала написала музику до цього треку, а текст – це результат спільної творчості Джамали, ALYONA ALYONA, Тетяни Мілімко і Володимира Макарівського.

Користувачам мережі дуже сподобався виступ артистки.

"Ця пісня на повторі кожен день. Як символічно, що два рази на Нацвідборі в такому чудовому стані", "Відмінна пісня! Джамала і Олена, спасибі", "Дуже файно", "Дуже красива пісня", "Я рада, що Джамала не зациклена на Євробаченні. Випускає нові кліпи, пісні!", - пишуть в мережі.

Вагітна Джамала підкорила яскравим виступом
Вагітна Джамала підкорила яскравим виступом
Вагітна Джамала підкорила яскравим виступом
Вагітна Джамала підкорила яскравим виступом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джамала розповіла, що має намір піти у творчу відпустку, щоб присвятити всю себе сім'ї. Також артистка уточнила, що вони з чоловіком Бекіром Сулеймановим давно мріяли про другу дитину.

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Автор
Марія Дідик
Тема
Євробачення-2020
Особа
Джамала
Тег
Євробачення
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