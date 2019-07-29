Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

"Вагітна?" Ані Лорак стривожила мережу новим знімком

3.4т Читати матеріал російською

Українську співачку Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, запідозрили у вагітності через нове фото.

Відповідним знімком зірка поділилася у своїх Instagram-сторіз. На ньому вона позувала в чорній широкій сорочці, червоних штанах і масивному спортивному взутті. Однак в очі впало абсолютно інше — великий животик співачки.

"Вагітна?" Ані Лорак стривожила мережу новим знімком

Ані Лорак

Фото з Instagram

"Вагітна?" Ані Лорак стривожила мережу новим знімком

Ані Лорак

Фото з Instagram

Новини
Тодоренко розкрила секрет ідеальної фігури після пологів

Зазначимо, що в мережі вже досить тривалий час ходять чутки про другу вагітність Ані Лорак, проте сама вона їх поки ніяк не коментує. Також під останніми фото співачки шанувальники помітили, що вона прикриває животик руками.

"Вагітна?" Ані Лорак стривожила мережу новим знімком

Ані Лорак

Фото з Instagram

"Вагітна?" Ані Лорак стривожила мережу новим знімком
"Вагітна?" Ані Лорак стривожила мережу новим знімком
"Вагітна?" Ані Лорак стривожила мережу новим знімком

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу, з яким вона зі скандалом розлучилася після його публічної зради, схоже, зав'язав нові відносини з симпатичною брюнеткою.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Ані Лорак
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
6
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel