"Вагітна?" Ані Лорак стривожила мережу новим знімком

Українську співачку Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, запідозрили у вагітності через нове фото.

Відповідним знімком зірка поділилася у своїх Instagram-сторіз. На ньому вона позувала в чорній широкій сорочці, червоних штанах і масивному спортивному взутті. Однак в очі впало абсолютно інше — великий животик співачки.

Ані Лорак Фото з Instagram

Ані Лорак Фото з Instagram

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Зазначимо, що в мережі вже досить тривалий час ходять чутки про другу вагітність Ані Лорак, проте сама вона їх поки ніяк не коментує. Також під останніми фото співачки шанувальники помітили, що вона прикриває животик руками.

Ані Лорак Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу, з яким вона зі скандалом розлучилася після його публічної зради, схоже, зав'язав нові відносини з симпатичною брюнеткою.

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