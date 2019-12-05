Вагіна, ковбаса і гі **о: про що писала заступник головного редактора Cosmopolitan, яка насміхалася над загиблим героєм України

Про що писала заступниця головного редактора Cosmopolitan Ukraine Євгенія Пліхіна до скандалу через допис про похорон загиблого бійця "Альфи" СБУ, Героя України Дениса Волочаєва.

Так, OBOZREVATEL переглянув соціальні мережі Пліхіной, зокрема її канал в Telegram "Плихина и набор слов", який на сьогодні читають більше трьох тисяч користувачів.

І це незважаючи на те, що свій канал журналістка створила не так давно – 28 листопада.

Євгенія Пліхіна Інстаграм

Тоді Пліхіна написала:

"Кажуть, викладати свою творчість в Facebook – це як складати вишиті серветки в спальний комод. Ніхто не бачить, лежить собі, порошиться – дурне діло. Тому тепер свою смішну писанину я буду публікувати тут. Поговоримо про життя, кохання, дурості, секс і іншу нісенітницю. Обіцяю, буде весело. Нудне вас і без мене знайде ".

Євгенія Пліхіна Інстаграм

У той же день заступник головного редактора глянцю опублікувала перший допис, який присвятила фірмі, яка поставляє воду. Потім був текст про ковбасу:

"Вночі сильно захотілося ковбаси. Лежу і розумію, якщо зараз не прорвусь до холодильника, скінчуся. Бачу в деталях: лежить, сховалася за помідорами. З одного боку хвостик, з іншого – скошений надріз, жирні плями на паперовій обгортці і м'ясиста основа. Напевно , в якомусь бульварному романі так описували пісюн, який чотирма сторінками пізніше увійде в "пульсуюче лоно", але мене все це не хвилювало, я відверто хотіла "жерти", а не "віддатися поручику". Мучилася хвилин десять. Ну яка, нах*р, ковбаса? Три ночі. Вранці прокинешся набрякла і винувата. Воно тобі треба? А фігура. Про фігуру ти подумала? Хоча листопад. Фігуру зараз ніхто не носить ..."

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Через кілька днів дівчина написала ще один пост, який назвала "У наш час будь-яке г**но можна назвати "кейсом".

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Останній допис, який Пліхіна опублікувала перед скандальним опусом про похорон, був присвячений вагіні:

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Як повідомляв OBOZREVATEL, українців розлютила реакція журналу "Cosmopolitan Ukraine" на скандал з Пліхіною. У соцмережах тисячі користувачів зажадали від керівництва видання замість вибачень звільнити заступника головного редактора.

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