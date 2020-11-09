В якому будинку мешкає Іван Дорн: співак вперше розповів про свій особняк. Відео

Відомий український співак Іван Дорн розповів, в якому будинку мешкає разом зі своєю сім'єю.

Так, в новому випуску YouTube-проєкту "Осторожно, Собчак" з Ксенією Собчак Дорн зазначив, що проживає в 20 км від Києва – в селі біля Вишгорода (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами виконавця, він придбав заміський особняк в 2016 році в котеджному містечку Goodlife (село Лебедівка). Поруч з його будинком – Київське водосховище, а саме помешкання розташоване в лісі.

"Мені подобається це місце – там немає парканів. Ми з сусідами спілкуємося, тусимо разом, діти разом граються", – зазначив співак.

За інформацією деяких джерел, площа будинку Івана Дорна – 350 квадратних метрів. Котедж має три поверхи, прямо з двору можна вийти до затоки Дніпра.

Орієнтовна вартість заміської нерухомості в котеджному містечку Goodlife, площею від 300 кв. м – 500 тисяч доларів. На території містечка – ресторани, сауни, оздоровчі комплекси, спортивні майданчики, яхт-клуб тощо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український хореограф і суддя проєкту "Танці з зірками" Влад Яма показав свій заміський особняк під Києвом, в якому живе разом з дружиною Лілією і сином Леоном.