В уряді Нової Зеландії з'явилася жінка з тату на обличчі: який вигляд вона має

Нова Зеландія в понеділок, 2 листопада, призначила главу Міністерства закордонних справ. Нею стала Нанайя Махута, яка є маорі, корінним народом країни.

Про це повідомляє видання South China Morning Post. За словами інсайдерів, ще чотири роки тому Махута стала першою жінкою з moko kauae, традиційним татуюванням на підборідді, яка стала членом парламенту (щоб переглянути фото, доскрольте новину до кінця).

Нанайя Махута раніше була членкинею кабінету міністрів у П'ятому лейбористському уряді, потім обіймала посади міністерки митниці, міністерки місцевого самоврядування, міністерки розвитку молоді, заступниці міністра навколишнього середовища та заступниці міністра туризму. Татуювання маорі вона набила на обличчі у 2016 році й стала першою жінкою-депутаткою, яка зробила його в парламенті Нової Зеландії. У 2018 році її було внесено в список 100 жінок BBC.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше перший заступник голови комітету російської Держдуми з освіти і науки Геннадій Онищенко обізвав жінок із тату "приліжковими килимками".