В улюбленого співака Путіна в Росії виникли проблеми з законом

На улюбленого співака російського президента Володимира Путіна, лідера групи "Любе" Миколи Расторгуєва юристи Пенсійного фонду Москви подали до суду.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, це сталося через те, що співак не заплатив штраф за відсутність звіту про діяльність свого благодійного фонду у 2018 році. За словами інсайдерів, сума стягнення становить 20 тисяч рублів.

Микола Расторгуєв Фото: kp.ru

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Зазначається, що Расторгуєв заснував фонд від свого імені у 2014 році. На сайті організації йдеться, що зібрані кошти йдуть на допомогу дітям-вихованцям дитячих будинків, а також на підтримку мистецтва і культури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Микола Расторгуєв розповів про своє ставлення до України і заборону на в'їзд в країну.

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