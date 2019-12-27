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27 грудня • оновлено в 17:27
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В улюбленого співака Путіна в Росії виникли проблеми з законом

2.8т
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На улюбленого співака російського президента Володимира Путіна, лідера групи "Любе" Миколи Расторгуєва юристи Пенсійного фонду Москви подали до суду.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, це сталося через те, що співак не заплатив штраф за відсутність звіту про діяльність свого благодійного фонду у 2018 році. За словами інсайдерів, сума стягнення становить 20 тисяч рублів.

Микола Расторгуєв

Микола Расторгуєв

Фото: kp.ru

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Зазначається, що Расторгуєв заснував фонд від свого імені у 2014 році. На сайті організації йдеться, що зібрані кошти йдуть на допомогу дітям-вихованцям дитячих будинків, а також на підтримку мистецтва і культури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Микола Расторгуєв розповів про своє ставлення до України і заборону на в'їзд в країну.

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Автор
Крістіна Долматова
Місце
Росія
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Это,тот типа "батяня комбат"?))
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hunt andres
hunt andres
UA. RUNIC, типа - это у вас. А это - Николай Расторгуев.
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Как вас? На Расторгуева не надо плевать. Украина красавиц, но уважайте и своих граждан.
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Mega Death
Mega Death
20000руб? Это пара бутылок коньяка ХО))
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