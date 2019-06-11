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В Україну не пустили музиканта з відомого російського гурту: названа причина

4.4тЧитати матеріал російською

Співробітники Державної прикордонної служби України не пропустили до Києва гітариста російського гурту "Бахит-компот".

У прес-центрі Держприкордонслужби уточнили, що росіянин прилетів в аеропорт "Київ" 10 червня, а в'їзд йому заборонили через незаконне перебування на окупованих територіях (щоб згадати про хіти музичного колективу, проскрольте сторінку).

"За результатами перевірки в пункті пропуску "Жуляни" пасажирів, які прибули із Мінська, встановлено, що громадянин РФ у 2016 році здійснив в’їзд на тимчасово окуповану територію (м. Донецьк) та виїзд із неї без отримання відповідного дозволу й поза КПВВ (ч. 2 ст. 10 ЗУ "Про забезпечення прав і свобод громадян і правовий режим на ТОТУ")", – пояснили у відомстві.

"Бахит-компот".

Instagram @ bahit_kompot

Уточнюється, що музиканту відтоді заборонений в'їзд на територію України терміном на три роки. Після перевірки його відправили в зворотному напрямку.

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Гурт "Бахит-компот", лідером якої є Вадим Степанцов, багато хто знає за піснею "Пьяная-помятая пионервожатая" (мова оригіналу), яка вийшла ще в 1995 році. Музичний колектив був заснований у 1989 році, після чого склад постійно змінювався.

З 2016 року в гурті беруть участь: Вадим Степанцов – вокал; Ян Комарницький – гітара; Олег Сафонов – бас-гітара; Дмитро Талашов – клавіші; Едуард Дербінян – ударні. Кого саме не пропустили в Україну, невідомо. Ймовірно, це може бути Ян Комарницький, у якого зазначено в соцмережі, що він 1973 року народження.

Ян Комарницький

Ян Комарницький

Соцмережі

Дискографія (мовою оригіналу): 1990 – "Кисло", 1992 – "Охота на самку человека", 1995 – "Пьяная-помятая пионервожатая", 1996 – "Раздень меня по телефону", 1996 – "Урки правят миром", 1997 – "Страшнее бабы зверя нет", 1998 – "Бог, клубника и павлин", 2000 – "Русский кибер-парень", 2002 – "Легенды русского рока", 2002 – "Все девчонки любят пацанов", 2006 – "Чурка и скинхед", 2007 "8-е марта — Дурацкий праздник", 2009 – "Самые лучшие тёлки", 2011 – "Перезагрузка 2011", 2014 – "Полигимния", 2015 – "Крепленый компот из молодильных яблок".

Хіти гурту "Бахит-Компот"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Держприкордонслужба України не пустила в країну двох російських акторів театру і кіно, які незаконно відвідували анексований Росією півострів Крим.

Крім того, російський актор Андрій Мерзлікін, якому заборонений в'їзд в Україну, заявив, що перетнув державний кордон у полі неподалік Молдови.

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнесДержприкордонслужбамузика
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