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В українському фільмі: спливло відео останньої ролі померлої зірки "Бригади"

1.4т Читати матеріал російською

У Росії померла відома актриса Олександра Назарова. За своє життя артистка зіграла в десятках фільмів і серіалів. Вона знімалася в таких картинах як "Нічний дозор", "А якщо це любов", "Принцеса на бобах", "Бригада" і "Моя прекрасна няня".

Свою останню роль Назарова зіграла в українському фільмі "Новорічний ангел". Так, актриса постала перед глядачами в образі Зінаїди Ільясової, яка була бабусею головної героїні фільму.

В українському фільмі: спливло відео останньої ролі померлої зірки "Бригади"

Скріншот з відео

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Про дату, час і місце прощання буде повідомлено додатково.

Як розповіла керівник театру імені М.Єрмолової Галина Боголюбова, актриса потрапила в лікарню ще в липні поточного року.

В українському фільмі: спливло відео останньої ролі померлої зірки "Бригади"

Скріншот з відео

В українському фільмі: спливло відео останньої ролі померлої зірки "Бригади"

Скріншот з відео

В українському фільмі: спливло відео останньої ролі померлої зірки "Бригади"

Скріншот з відео

В українському фільмі: спливло відео останньої ролі померлої зірки "Бригади"

Скріншот з відео

В українському фільмі: спливло відео останньої ролі померлої зірки "Бригади"

Скріншот з відео

В українському фільмі: спливло відео останньої ролі померлої зірки "Бригади"

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно померла відома бізнес-леді, легендарний фешн-директор ЦУМу, віце-президент ювелірної фірми Mercury Алла Вербер.

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