В Україні загинула відома балерина: як вона виглядала

Провідна солістка харківського балету Світлана Ісакова загинула в автокатастрофі, повертаючись з відпустки в Італії.
ДТП сталося вночі, 10 серпня. Ісакова померла в лікарні від численних травм, отриманих в результаті аварії. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як вона виглядала.
facebook.com/sveta.isakova.1
Світлана Ісакова була однією з провідних балерин ХНАТОБу. На момент смерті дівчини був 31 рік. Вона брала участь як в класичних, так і в сучасних виставах театру.
facebook.com/sveta.isakova.1
facebook.com/sveta.isakova.1
facebook.com/sveta.isakova.1
facebook.com/sveta.isakova.1
facebook.com/sveta.isakova.1
Перед смертю артистка відпочивала в Італії. На своїй сторінці в Facebook вона ділилася фото та відео з відпустки.
facebook.com/sveta.isakova.1
facebook.com/sveta.isakova.1
facebook.com/sveta.isakova.1
facebook.com/sveta.isakova.1
facebook.com/sveta.isakova.1
facebook.com/sveta.isakova.1
facebook.com/sveta.isakova.1
Як раніше писав OBOZREVATEL, в Києві у четвер, 1 серпня, внаслідок ДТП загинув відомий український діджей Олександр Лисогор (DMC Gabber). Аварія сталася на проспекті Перемоги в Святошинському районі.
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