В Україні загинула відома балерина: як вона виглядала

Провідна солістка харківського балету Світлана Ісакова загинула в автокатастрофі, повертаючись з відпустки в Італії.

ДТП сталося вночі, 10 серпня. Ісакова померла в лікарні від численних травм, отриманих в результаті аварії. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як вона виглядала.

facebook.com/sveta.isakova.1

Світлана Ісакова була однією з провідних балерин ХНАТОБу. На момент смерті дівчини був 31 рік. Вона брала участь як в класичних, так і в сучасних виставах театру.

facebook.com/sveta.isakova.1

facebook.com/sveta.isakova.1

facebook.com/sveta.isakova.1

facebook.com/sveta.isakova.1

facebook.com/sveta.isakova.1

Перед смертю артистка відпочивала в Італії. На своїй сторінці в Facebook вона ділилася фото та відео з відпустки.

facebook.com/sveta.isakova.1

facebook.com/sveta.isakova.1

facebook.com/sveta.isakova.1

facebook.com/sveta.isakova.1

facebook.com/sveta.isakova.1

facebook.com/sveta.isakova.1

facebook.com/sveta.isakova.1

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Києві у четвер, 1 серпня, внаслідок ДТП загинув відомий український діджей Олександр Лисогор (DMC Gabber). Аварія сталася на проспекті Перемоги в Святошинському районі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!