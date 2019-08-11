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В Україні загинула відома балерина: як вона виглядала

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Провідна солістка харківського балету Світлана Ісакова загинула в автокатастрофі, повертаючись з відпустки в Італії.

ДТП сталося вночі, 10 серпня. Ісакова померла в лікарні від численних травм, отриманих в результаті аварії. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як вона виглядала.

В Україні загинула відома балерина: як вона виглядала

facebook.com/sveta.isakova.1

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Світлана Ісакова була однією з провідних балерин ХНАТОБу. На момент смерті дівчини був 31 рік. Вона брала участь як в класичних, так і в сучасних виставах театру.

В Україні загинула відома балерина: як вона виглядала

facebook.com/sveta.isakova.1

В Україні загинула відома балерина: як вона виглядала

facebook.com/sveta.isakova.1

В Україні загинула відома балерина: як вона виглядала

facebook.com/sveta.isakova.1

В Україні загинула відома балерина: як вона виглядала

facebook.com/sveta.isakova.1

В Україні загинула відома балерина: як вона виглядала

facebook.com/sveta.isakova.1

Перед смертю артистка відпочивала в Італії. На своїй сторінці в Facebook вона ділилася фото та відео з відпустки.

В Україні загинула відома балерина: як вона виглядала

facebook.com/sveta.isakova.1

В Україні загинула відома балерина: як вона виглядала

facebook.com/sveta.isakova.1

В Україні загинула відома балерина: як вона виглядала

facebook.com/sveta.isakova.1

В Україні загинула відома балерина: як вона виглядала

facebook.com/sveta.isakova.1

В Україні загинула відома балерина: як вона виглядала

facebook.com/sveta.isakova.1

В Україні загинула відома балерина: як вона виглядала

facebook.com/sveta.isakova.1

В Україні загинула відома балерина: як вона виглядала

facebook.com/sveta.isakova.1

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Києві у четвер, 1 серпня, внаслідок ДТП загинув відомий український діджей Олександр Лисогор (DMC Gabber). Аварія сталася на проспекті Перемоги в Святошинському районі.

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Україна
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