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11 жовтня • оновлено в 17:25
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В Україні заборонили в'їзд чотирьом російським акторам: хто вони

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Міністерство культури України внесло чотирьох російських акторів до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Згідно з оновленим списком Мінкультури від 11 жовтня, в даний перелік внесені російські актриси Наталія Колоскова, Марія Перн, а також російські актори Юрій Миронцев і Анатолій Фалінський, передає "Інтерфакс-Україна".

Всі вони грали ролі у фільмі "Ополченочка", який знімався на окупованій території Донбасу.

Юрій Миронця

Юрій Миронця

= Кинопланета =

Новини
Знаменитому російському актору заборонили в'їзд в Україну
Марія Перн

Марія Перн

= Кинопланета =

Наталя Колосков

Наталя Колосков

= Кинопланета =

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні заборонили в'їзд популярній російській ведучій Дані Борисовій на три роки через відвідування анексованого Криму. За кілька днів до цього Борисова відвідала Київ заради зйомок шоу "Пацанки".

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Україна
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