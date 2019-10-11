В Україні заборонили в'їзд чотирьом російським акторам: хто вони

Міністерство культури України внесло чотирьох російських акторів до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Згідно з оновленим списком Мінкультури від 11 жовтня, в даний перелік внесені російські актриси Наталія Колоскова, Марія Перн, а також російські актори Юрій Миронцев і Анатолій Фалінський, передає "Інтерфакс-Україна".

Всі вони грали ролі у фільмі "Ополченочка", який знімався на окупованій території Донбасу.

Юрій Миронця = Кинопланета =

Марія Перн = Кинопланета =

Наталя Колосков = Кинопланета =

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні заборонили в'їзд популярній російській ведучій Дані Борисовій на три роки через відвідування анексованого Криму. За кілька днів до цього Борисова відвідала Київ заради зйомок шоу "Пацанки".

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