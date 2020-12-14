В Україні вручили премію "Музична платформа": зірки похвалилися нагородами. Фото

Софія Ковнір Люди 09:50, 14.12.2020 Оновлено: 09:51, 14.12.2020

В Україні відбулася щорічна премія "Музична платформа", яка вручається телеканалом "Україна" ще з 2017 року. Цього разу багато знаменитостей вже встигли похвалитися перемогами і знімками із заходу, але офіційні результати оголосять 31 грудня.

Так, премія супроводжується концертним шоу за участю популярних артистів. На своїх сторінках у соцмережах українські зірки поділилися радісними новинами про свої нагороди. Детальніше – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

  • Пісня українського виконавця Артема Пивоварова "Дежавю" була визнана "Найкращою піснею 2020 року".

Артем Пивоваров
Instagram Пивоварова

  • Трек "Голый король" Аліни Гросу переміг у номінації "Найкраща пісня 2020 року".

  • Також трек Олега Винника "Безумная любовь" був визнаний "Найкращою піснею".

Олег Винник
Instagram Винника

  • Крім того, у номінації перемогла композиція "Ейфорія" популярної співачки TAYANNA.

TAYANNA
Instagram TAYANNA
Настя Каменських
Instagram Каменських

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше престижна музична премія YUNA 2021 оприлюднила своїх номінантів. Вона відбудеться 30-31 березня 2021 року.

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