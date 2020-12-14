В Україні вручили премію "Музична платформа": зірки похвалилися нагородами. Фото
В Україні відбулася щорічна премія "Музична платформа", яка вручається телеканалом "Україна" ще з 2017 року. Цього разу багато знаменитостей вже встигли похвалитися перемогами і знімками із заходу, але офіційні результати оголосять 31 грудня.
Так, премія супроводжується концертним шоу за участю популярних артистів. На своїх сторінках у соцмережах українські зірки поділилися радісними новинами про свої нагороди. Детальніше – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.
Пісня українського виконавця Артема Пивоварова "Дежавю" була визнана "Найкращою піснею 2020 року".
Трек "Голый король" Аліни Гросу переміг у номінації "Найкраща пісня 2020 року".
Також трек Олега Винника "Безумная любовь" був визнаний "Найкращою піснею".
Крім того, у номінації перемогла композиція "Ейфорія" популярної співачки TAYANNA.
Також раніше стало відомо, що українська співачка Настя Каменських (NK) отримала премію в номінації "Пісня року 2020" за трек "A huevo".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше престижна музична премія YUNA 2021 оприлюднила своїх номінантів. Вона відбудеться 30-31 березня 2021 року.