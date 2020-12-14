В Україні вручили премію 'Музична платформа': зірки похвалилися нагородами. Фото

В Україні відбулася щорічна премія "Музична платформа", яка вручається телеканалом "Україна" ще з 2017 року. Цього разу багато знаменитостей вже встигли похвалитися перемогами і знімками із заходу, але офіційні результати оголосять 31 грудня.

Так, премія супроводжується концертним шоу за участю популярних артистів. На своїх сторінках у соцмережах українські зірки поділилися радісними новинами про свої нагороди. Детальніше – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Пісня українського виконавця Артема Пивоварова "Дежавю" була визнана "Найкращою піснею 2020 року".

Трек "Голый король" Аліни Гросу переміг у номінації "Найкраща пісня 2020 року".

Також трек Олега Винника "Безумная любовь" був визнаний "Найкращою піснею".

Крім того, у номінації перемогла композиція "Ейфорія" популярної співачки TAYANNA.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше престижна музична премія YUNA 2021 оприлюднила своїх номінантів. Вона відбудеться 30-31 березня 2021 року.