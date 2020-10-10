В Україні випустили реп-альбом про способи заварювання кави

Київський брюмайстер Андрій Гуневський спільно з дніпровською палярнею кави (обсмажувальник) "Фунт кави" випустили реп-альбом про способи заварювання кави The Brew Guide.

Як пише The Village Україна, в альбомі 10 треків, серед яких композиції про аеропрес, кемекс, джезву, фільтр-каву, воронку V60, гейзерну кавоварку, заварювання в чашці, френч-прес.

Треки виконано в стилі джи-фанк (gangsta funk, ghetto funk). В одній з композицій, наприклад, як основний семпл використовуються зациклений звук сьорбання кави (саме так сьорбають профі під час дегустації) та стукіт ложок замість звуку барабанних тарілок.

Усі тексти написав Гуневський, вони присвячені виключно технології приготування напою. Автор музики до альбома – Микола Райда.

Альбом-путівник для аудиторії, яка хоче більше дізнатися про альтернативні способи заварювання кави та готова зробити це експериментальним шляхом.

"Для мене це класний приклад того, як можна поєднати роботу (у моєму випадку – кава) та хобі (музика). На мою думку, цей альбом – об’єднання ремесла та творчості. Коли я тільки почув про ідею від співвласника "Фунту кави" Фелікса Безрука, подумав, що це складно зробити цікаво. Бо до кожної пісні ми маємо одні й ті самі дані: кава, вода, помел, чайник, ваги тощо. Але якось так вийшло, що за місяць я написав усі 10 треків. У більшості з них своя драматургія, свої персонажі", – розповів Гуневський.

Альбом можна послухати на Apple Music, Soundcloud і Spotify.