В Україні відбулася премія Cosmopolitan Awards: з'явився список переможців

Український журнал Cosmopolitan провів премію Cosmopolitan Awards 2020 і нагородив багатьох відомих людей країни.

Попередньо редакція відібрала найяскравіших номінантів за допомогою онлайн-голосування, передає Orest (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, за підсумками голосування переможцями Cosmopolitan Awards стали такі знаменитості:

Найкраща співачка – Jerry Heil

Найкраща дизайнерка – KSENIA SCHNAIDER

Спортсменка року – Еліна Світоліна

Лідерка думок – Маргарита Мурадова

Найкраща тіктокерка – Анна Трінчер

Бізнес-тандем – Фонд "Спанбонд"

Чоловік року – Антон Птушкін

Натхнення року – Monatik

Відкриття року – Cuba Camp

Варто відзначити, що нагородження відбулося в приємній атмосфері за урочистою вечерею.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, хто з українських зірок отримував світові премії.