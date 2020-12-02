В Україні відбулася премія Cosmopolitan Awards: з'явився список переможців
Український журнал Cosmopolitan провів премію Cosmopolitan Awards 2020 і нагородив багатьох відомих людей країни.
Попередньо редакція відібрала найяскравіших номінантів за допомогою онлайн-голосування, передає Orest (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Так, за підсумками голосування переможцями Cosmopolitan Awards стали такі знаменитості:
Найкраща співачка – Jerry Heil
Найкраща дизайнерка – KSENIA SCHNAIDER
Спортсменка року – Еліна Світоліна
Лідерка думок – Маргарита Мурадова
Найкраща тіктокерка – Анна Трінчер
Бізнес-тандем – Фонд "Спанбонд"
Чоловік року – Антон Птушкін
Натхнення року – Monatik
Відкриття року – Cuba Camp
Варто відзначити, що нагородження відбулося в приємній атмосфері за урочистою вечерею.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, хто з українських зірок отримував світові премії.