В Україні відбулася премія Cosmopolitan Awards: з'явився список переможців

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Люди
1,4 т.
В Україні відбулася премія Cosmopolitan Awards: з'явився список переможців

Український журнал Cosmopolitan провів премію Cosmopolitan Awards 2020 і нагородив багатьох відомих людей країни.

Попередньо редакція відібрала найяскравіших номінантів за допомогою онлайн-голосування, передає Orest (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, за підсумками голосування переможцями Cosmopolitan Awards стали такі знаменитості:

  • Найкраща співачка – Jerry Heil

  • Найкраща дизайнерка – KSENIA SCHNAIDER

  • Спортсменка року – Еліна Світоліна

  • Лідерка думок – Маргарита Мурадова

  • Найкраща тіктокерка – Анна Трінчер

  • Бізнес-тандем – Фонд "Спанбонд"

  • Чоловік року – Антон Птушкін

  • Натхнення року – Monatik

  • Відкриття року – Cuba Camp

Варто відзначити, що нагородження відбулося в приємній атмосфері за урочистою вечерею.

Cosmopolitan Awards 2020
Cosmopolitan Awards 2020
Cosmopolitan Awards 2020
Cosmopolitan Awards 2020
Cosmopolitan Awards 2020
Cosmopolitan Awards 2020
Cosmopolitan Awards 2020
Cosmopolitan Awards 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, хто з українських зірок отримував світові премії.

Україназіркилюдишоу-бизнесшоунагорода