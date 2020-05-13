В Україні відбулася масштабна акція на підтримку культурної індустрії: як це було. Фоторепортаж
Увечері 12 травня по всій Україні відбулася масштабна акція на підтримку культурної індустрії і шоу-бізнесу. У рамках заходу "Стоп культурний карантин" сотні світлових променів були націлені в небо над різними містами країни.
У такий спосіб представники креативної індустрії вирішили закликати владу до розробки спільного плану виходу з карантину для сфери культури. Подія об’єднала не тільки більшість основних діячів галузі, але й привернула увагу жителів міст, де вона проходила. OBOZREVATEL пропонує подивитися, як саме відбувалася акція (фото надані організаторами заходу)
Проект #стопкультурнийкарантин було реалізовано силами й коштами гравців ринку менше, ніж за 5 днів. У короткий термін до акції доєдналися понад 25 міст України.
Задля помітного й ефективного результату організатори загалом задіяли 5400 світлових приладів. У столиці можна було побачити близько 20 стовпів світла, що були спрямовані зі знакових київських локацій: Співоче поле, Маріїнський парк, Андріївський узвіз, Поштова площа, Арка Дружби народів та інші.
Харків, Львів, Хмельницький, Запоріжжя, Вінниця, Черкаси, Одеса, Чернігів, Ужгород, Тернопіль, Київ, Рівне, Полтава, Умань, Маріуполь, Кам'янське, Кременчук, Дрогобич, Стрий, Вишгород — прокатні та продакшн компанії цих міст облаштували майданчики з освітлювальними приладами, щоб водночас, всім разом, увімкнути світло. Акція привернула увагу як мінімум, 6 мільйонів українців.
За хештегом #стопкультурнийкарантин можна спостерігати тисячі зображень та відео, викладених користувачами у соціальних мережах, а онлайн-трансляцію переглянуло вже 120 тисяч глядачів.
“Багатотисячна аудиторія івент-спеціалістів нашої країни протягом останнього місяця залишається без роботи, й фактично їх компанії на межі банкрутства. Нам дуже прикро, що у так званому поетапному плані виходу із карантину для нашого ремесла не знайшлося місця і правил. Цією мирною акцією ми об'єдналися заради того, аби бути “почутими” — щоб нас побачили, звернули увагу на нашу діяльність та врахували потребу у відновленні організацій подій у державі. Нам слід почати працювати на рівні з іншими галузями та видами діяльності. Стоп культурний карантин!” — прокоментував захід Денис Ринський (Event Industry Forum, Львів).
Акцію було заплановано та проведено з конкретною метою — щоб влада вийшла на відкритий діалог з індустрією. Серед пропозицій є такі, що зможуть значно спростити вимушену зупинку діяльності компаній галузі та допомогти пережити карантинні заходи.
“Ми презентуємо сучасну культуру України й ми переконані, що ця мирна акція увійде в історію. Окрім надзвичайної видовищності і яскравості, вона ще раз довела наступне — українці можуть та вміють об'єднуватися заради єдиної мети. Тож, нас дуже багато, й ми просимо вийти з нами на діалог. Задля того, аби розробити єдині уніфіковані правила виходу із цієї кризи. Ми готові допомогти”, — зазначила Євгенія Стрижевська, засновниця Kyiv Music Days.
Дивіться фото з заходу "Стоп культурний карантин":
Як повідомляв OBOZREVATEL, кияни поширили в соцмережах фото "загадкового" світіння в небі, що нагадувало непізнані літальні об'єкти. Більшість з тих, хто побачив світло, першопочатково не знали, що в країні проходить акція "Стоп культурний карантин", і потужні промені світла – це перфоманс на підтримку культурної індустрії. Деякі користувачі мережі жартували про прибуття інопланетян.