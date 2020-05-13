В Україні відбулася масштабна акція на підтримку культурної індустрії: як це було. Фоторепортаж

Увечері 12 травня по всій Україні відбулася масштабна акція на підтримку культурної індустрії і шоу-бізнесу. У рамках заходу "Стоп культурний карантин" сотні світлових променів були націлені в небо над різними містами країни.

У такий спосіб представники креативної індустрії вирішили закликати владу до розробки спільного плану виходу з карантину для сфери культури. Подія об’єднала не тільки більшість основних діячів галузі, але й привернула увагу жителів міст, де вона проходила. OBOZREVATEL пропонує подивитися, як саме відбувалася акція (фото надані організаторами заходу)

Проект #стопкультурнийкарантин було реалізовано силами й коштами гравців ринку менше, ніж за 5 днів. У короткий термін до акції доєдналися понад 25 міст України.

Фото: Оля Закревська

Задля помітного й ефективного результату організатори загалом задіяли 5400 світлових приладів. У столиці можна було побачити близько 20 стовпів світла, що були спрямовані зі знакових київських локацій: Співоче поле, Маріїнський парк, Андріївський узвіз, Поштова площа, Арка Дружби народів та інші.

Фото: Андрій Макаренко

Харків, Львів, Хмельницький, Запоріжжя, Вінниця, Черкаси, Одеса, Чернігів, Ужгород, Тернопіль, Київ, Рівне, Полтава, Умань, Маріуполь, Кам'янське, Кременчук, Дрогобич, Стрий, Вишгород — прокатні та продакшн компанії цих міст облаштували майданчики з освітлювальними приладами, щоб водночас, всім разом, увімкнути світло. Акція привернула увагу як мінімум, 6 мільйонів українців.

Фото: Іван Рест

За хештегом #стопкультурнийкарантин можна спостерігати тисячі зображень та відео, викладених користувачами у соціальних мережах, а онлайн-трансляцію переглянуло вже 120 тисяч глядачів.

“Багатотисячна аудиторія івент-спеціалістів нашої країни протягом останнього місяця залишається без роботи, й фактично їх компанії на межі банкрутства. Нам дуже прикро, що у так званому поетапному плані виходу із карантину для нашого ремесла не знайшлося місця і правил. Цією мирною акцією ми об'єдналися заради того, аби бути “почутими” — щоб нас побачили, звернули увагу на нашу діяльність та врахували потребу у відновленні організацій подій у державі. Нам слід почати працювати на рівні з іншими галузями та видами діяльності. Стоп культурний карантин!” — прокоментував захід Денис Ринський (Event Industry Forum, Львів).

Фото: Іван Рест

Акцію було заплановано та проведено з конкретною метою — щоб влада вийшла на відкритий діалог з індустрією. Серед пропозицій є такі, що зможуть значно спростити вимушену зупинку діяльності компаній галузі та допомогти пережити карантинні заходи.

“Ми презентуємо сучасну культуру України й ми переконані, що ця мирна акція увійде в історію. Окрім надзвичайної видовищності і яскравості, вона ще раз довела наступне — українці можуть та вміють об'єднуватися заради єдиної мети. Тож, нас дуже багато, й ми просимо вийти з нами на діалог. Задля того, аби розробити єдині уніфіковані правила виходу із цієї кризи. Ми готові допомогти”, — зазначила Євгенія Стрижевська, засновниця Kyiv Music Days.

Дивіться фото з заходу "Стоп культурний карантин":

Фото: Іван Рест

Фото: Вероніка Гусєва

Фото: Вероніка Гусєва

Фото: Юлія Овсяннікова

Фото: Юлія Овсяннікова

Фото: Юлія Овсяннікова

Фото: Юлія Овсяннікова

Фото: Юрій Стефаняк

Фото: Володимир Вікарчук

Фото: Вероніка Гусєва

Фото: Ілля Колотій

Фото: Олена Божко

Фото: Олена Божко

Фото: Юрій Стефаняк

Фото: Юрій Стефаняк

Фото: Юрій Стефаняк

Як повідомляв OBOZREVATEL, кияни поширили в соцмережах фото "загадкового" світіння в небі, що нагадувало непізнані літальні об'єкти. Більшість з тих, хто побачив світло, першопочатково не знали, що в країні проходить акція "Стоп культурний карантин", і потужні промені світла – це перфоманс на підтримку культурної індустрії. Деякі користувачі мережі жартували про прибуття інопланетян.

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