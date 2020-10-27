В Україні відбудеться музичний марафон на підтримку Білорусі "Ми разом"

Міністерство культури і інформаційної політики України анонсувало масштабний музичний марафон Білорусь-Україна "Ми разом". Концерт, в якому виступлять популярні українські та білоруські музиканти відбудеться в середу, 4 листопада.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко на особистій сторінці в Facebook. Глава МКІП також уточнив, що захід проходитиме в столичному концерт-холі Stereoplaza і транслюватиметься в прямому ефірі на ТБ.

"Білорусів і українців століттями пов'язує спільна доля європейських цінностей. У кращих європейських традиціях об'єднаємося в тому, чим живемо – музикою, і з ініціативи МКІП влаштуємо музичний марафон Білорусь-Україна: "Ми разом", – написав Ткаченко.

За його словами, концерт присвячений двом народам, які залишаються вірними своєму серцю, багатовіковій дружбі і прагненню свободи.

У марафоні візьмуть участь українські гурти "Друга Ріка", "БEZ ОБМЕЖЕНЬ", "ДахаБраха", СКАЙ, KOZAK SYSTEM, а також колективи з Білорусі Naka, Brutto Nostra і NAVIBAND. Ведучими будуть Сергій Кузін і Соня Сотник. Концерт відбудеться також за підтримки Radio ROKS, М1 і компанії "Таврійські ігри".

"Ніщо так не зцілює, як культура! Тому використовуємо це на повну гучність", – підсумував Ткаченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер білоруських гуртів Brutto і "Ляпіс Трубєцкой" Сергій Міхалок заявив, що не виступатиме в Білорусі до повної зміни "злочинного режиму" Олександра Лукашенка. Він також закликав всю світову спільноту відмовитися від будь-яких контактів з "злочинної хунтою".