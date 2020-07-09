В Україні в незвичайному форматі вручили престижну музичну премію YUNA: хто переміг
У четвер, 9 липня, відбулася церемонія нагородження музичної премії YUNA-2020. Організатори назвали переможців у форматі онлайн-трансляції.
OBOZREVATEL представляє список номінацій і переможців (новина постійно оновлюється).
Так, співачка Jerry Heil здобула перемогу в номінації "Відкриття року". Артистка обійшла Alyona Alyona, YOURA і КОРУПЦІЯ.
У номінації "Найкращий естрадний хіт" перемогла Оля Полякова з піснею "Любовница". Її конкурентами були Павло Зібров (Вуса-бренд), ДОРОШ (Де ти є), Олег Винник (Роксолана і Наталя-Наталі), Ірина Федишин (Хочу на Мальдіви).
У номінації "Найкращий рок-гурт" першими стали "Антитіла". Претендували на перемогу в цій категорії:
O.Torvald
Pianoбой
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
Бумбокс
MONATIK та його стадіонне шоу "LOVE IT ритм" – переможець у номінації "Найкраще концертне шоу". Також були номіновані:
Макс Барських – 7
Антитіла – HELLO
Время и Стекло – VISLOVO
Оля Полякова – Королева ночи. На бис
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В 2019 відразу 4 статуетки на врученні премії YUNA забрала Maruv.
9 березня в Києві назвали імена перших 4 переможців премії YUNA-2020.