В Україні в незвичайному форматі вручили престижну музичну премію YUNA: хто переміг

У четвер, 9 липня, відбулася церемонія нагородження музичної премії YUNA-2020. Організатори назвали переможців у форматі онлайн-трансляції.

OBOZREVATEL представляє список номінацій і переможців (новина постійно оновлюється).

Так, співачка Jerry Heil здобула перемогу в номінації "Відкриття року". Артистка обійшла Alyona Alyona, YOURA і КОРУПЦІЯ.

Jerry Heil (Instagram Jerry Heil)

У номінації "Найкращий естрадний хіт" перемогла Оля Полякова з піснею "Любовница". Її конкурентами були Павло Зібров (Вуса-бренд), ДОРОШ (Де ти є), Олег Винник (Роксолана і Наталя-Наталі), Ірина Федишин (Хочу на Мальдіви).

Оля Полякова (Telegram-канал Євробачення Україна)

У номінації "Найкращий рок-гурт" першими стали "Антитіла". Претендували на перемогу в цій категорії:

O.Torvald

Pianoбой

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Бумбокс

MONATIK та його стадіонне шоу "LOVE IT ритм" – переможець у номінації "Найкраще концертне шоу". Також були номіновані:

Макс Барських – 7

Антитіла – HELLO

Время и Стекло – VISLOVO

Оля Полякова – Королева ночи. На бис

Концерт MONATIK у НСК "Олімпійський" (фото – vogue.ua)

Як повідомляв OBOZREVATEL: