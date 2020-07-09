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В Україні в незвичайному форматі вручили престижну музичну премію YUNA: хто переміг

Крістіна Долматова
Люди
1,2 т.
В Україні в незвичайному форматі вручили престижну музичну премію YUNA: хто переміг

У четвер, 9 липня, відбулася церемонія нагородження музичної премії YUNA-2020. Організатори назвали переможців у форматі онлайн-трансляції.

OBOZREVATEL представляє список номінацій і переможців (новина постійно оновлюється).

Так, співачка Jerry Heil здобула перемогу в номінації "Відкриття року". Артистка обійшла Alyona Alyona, YOURA і КОРУПЦІЯ.

Jerry Heil (Instagram Jerry Heil)

Jerry Heil (Instagram Jerry Heil)

У номінації "Найкращий естрадний хіт" перемогла Оля Полякова з піснею "Любовница". Її конкурентами були Павло Зібров (Вуса-бренд), ДОРОШ (Де ти є), Олег Винник (Роксолана і Наталя-Наталі), Ірина Федишин (Хочу на Мальдіви).

Оля Полякова (Telegram-канал Євробачення Україна)

Оля Полякова (Telegram-канал Євробачення Україна)

У номінації "Найкращий рок-гурт" першими стали "Антитіла". Претендували на перемогу в цій категорії:

  • O.Torvald

  • Pianoбой

  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

  • Бумбокс

MONATIK та його стадіонне шоу "LOVE IT ритм" – переможець у номінації "Найкраще концертне шоу". Також були номіновані:

  • Макс Барських – 7

  • Антитіла – HELLO

  • Время и Стекло – VISLOVO

  • Оля Полякова – Королева ночи. На бис

Концерт MONATIK у НСК "Олімпійський" (фото – vogue.ua)

Концерт MONATIK у НСК "Олімпійський" (фото – vogue.ua)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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