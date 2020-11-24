В Україні створили онлайн-ресторан зі стравами часів Голодомору: чим тоді доводилося харчуватися

Студенти Української академії лідерства створили перший онлайн-ресторан, в якому можна знайти страви часів Голодомору.

У такий спосіб вони вшановують пам'ять жертв того страшного періоду, пише "24 канал" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, студенти приготували та розмістили кілька страв в онлайн-ресторані пам'яті. Тут є і затеруха з кори дерев, і паляниці з лободи, і навіть хлібці з соломи.

Як стало відомо, частину рецептів підлітки відтворили за спогадами своїх дідусів і бабусь.

Вони розповіли, що в такий спосіб хочуть розповісти про геноцид українців мовою і образами, які будуть зрозумілі для сучасних людей.

Меню онлайн-ресторану пам'яті

Трав’яники (випечений хлібець з натертої трави, замішаний на гарячій воді з додаванням насіння льону).

Палянички (випечені дрібно подрібнені картоплинні відходи з залишками зернят, замішані на гарячій воді).

Затеруха (запечене тісто з борошна, кори берези та води) та інші.

Страви часів Голодомору "24 канал"

Страви часів Голодомору "24 канал"

Страви часів Голодомору "24 канал"

Страви часів Голодомору "24 канал"

Страви часів Голодомору "24 канал"

Страви часів Голодомору "24 канал"

Страви часів Голодомору "24 канал"

Страви часів Голодомору "24 канал"

Страви часів Голодомору "24 канал"

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