В Україні створили онлайн-ресторан зі стравами часів Голодомору: чим тоді доводилося харчуватися

Студенти Української академії лідерства створили перший онлайн-ресторан, в якому можна знайти страви часів Голодомору.

У такий спосіб вони вшановують пам'ять жертв того страшного періоду, пише "24 канал" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, студенти приготували та розмістили кілька страв в онлайн-ресторані пам'яті. Тут є і затеруха з кори дерев, і паляниці з лободи, і навіть хлібці з соломи.

Як стало відомо, частину рецептів підлітки відтворили за спогадами своїх дідусів і бабусь.

Вони розповіли, що в такий спосіб хочуть розповісти про геноцид українців мовою і образами, які будуть зрозумілі для сучасних людей.

Трав’яники (випечений хлібець з натертої трави, замішаний на гарячій воді з додаванням насіння льону).

Палянички (випечені дрібно подрібнені картоплинні відходи з залишками зернят, замішані на гарячій воді).

Затеруха (запечене тісто з борошна, кори берези та води) та інші.

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