В Україні прощаються з Віктюком: його поховають на Личаківському цвинтарі у Львові. Відео
У Львові прощаються з легендарним режисером, народним артистом України та РФ Романом Віктюком. Він помер 17 листопада в Москві на 85-му році життя.
Основна частина траурної церемонії відбудеться в будівлі Першого Українського театру для дітей та юнацтва – зранку туди доставили труну з тілом Віктюка і вже почали збиратися родичі та шанувальники його творчості. Онлайн-трансляцію веде YouTube-канал "Твоє місто" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Після церемонії в театрі відбудеться відспівування в церкві святого Андрія. Далі труну з тілом режисера доставлять на Личаківський цвинтар, де Романа Віктюка поховають у родинному склепі, поруч із його батьками.
Відзначимо, Перший театр юного глядача у Львові був особливим місцем для Віктюка – саме там він починав свою акторську кар'єру і незабаром став режисером.
Дивіться також розклад прощальної церемонії з Романом Віктюком у Львові:
Нагадаємо, в п'ятницю, 20 листопада, церемонія прощання з Романом Віктюком відбулася в Москві, де він проживав із початку 70-х років. Траурний захід проходив у будівлі Театру Віктюка.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
причиною смерті Романа Віктюка стали ускладнення після коронавірусу – в артиста стався інсульт.
З'ясувалося, що багато років режисер боровся з раком, а COVID-19 його "добив".
Спадок Віктюка дістанеться його сестрам і племінниці, які проживають у Львові.
Повідомлялося, що режисер жодного разу не був одружений, дітей у нього нібито теж не було.
Пізніше виявилося, що в нього є дочка і внуки в Україні.