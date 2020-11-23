В Україні прощаються з Віктюком: його поховають на Личаківському цвинтарі у Львові. Відео

У Львові прощаються з легендарним режисером, народним артистом України та РФ Романом Віктюком. Він помер 17 листопада в Москві на 85-му році життя.

Основна частина траурної церемонії відбудеться в будівлі Першого Українського театру для дітей та юнацтва – зранку туди доставили труну з тілом Віктюка і вже почали збиратися родичі та шанувальники його творчості. Онлайн-трансляцію веде YouTube-канал "Твоє місто" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Після церемонії в театрі відбудеться відспівування в церкві святого Андрія. Далі труну з тілом режисера доставлять на Личаківський цвинтар, де Романа Віктюка поховають у родинному склепі, поруч із його батьками.

Відзначимо, Перший театр юного глядача у Львові був особливим місцем для Віктюка – саме там він починав свою акторську кар'єру і незабаром став режисером.

Дивіться також розклад прощальної церемонії з Романом Віктюком у Львові:

Нагадаємо, в п'ятницю, 20 листопада, церемонія прощання з Романом Віктюком відбулася в Москві, де він проживав із початку 70-х років. Траурний захід проходив у будівлі Театру Віктюка.

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