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В Україні ухвалили радикальне рішення щодо скандального актора "Сватів"

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Російський актор Федір Добронравов, який зіграв одну з головних ролей у серіалі "Свати", більше не числиться в списку осіб, котрі загрожують національній безпеці України.

На офіційному сайті Міністерства культури 14 червня оновили відповідний документ, із якого викреслили його прізвище.

У новому списку значаться 147 діячів культури, які підтримують анексію Криму та російську політику.

Серіал "Свати"

Серіал "Свати"

Комсомольская правда

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Нагадаємо, що Мінкульт вніс Добронравова до списку осіб, які загрожують національній безпеці, у 2017 році.

Федір Добронравов

Федір Добронравов

Instagram@dobronravov.fedor

Як раніше писав OBOZREVATEL:

  • У листопаді 2017-го Мінкульт України вніс фільми і серіали за участю Федора Добронравова (в "Сватах" він грає одну з головних ролей. – Ред.) у "чорний список", СБУ заборонила актору в'їзд в Україну терміном на три роки.

  • Зйомки нового сезону "Сватів" студія "Квартал 95" планувала ще в 2014 році. Однак вони були відкладені через події в Україні, а також інтерв'ю Добронравова, в якому він висловив підтримку анексії Криму Росією.

  • У коментарі для OBOZREVATEL директор із розвитку студії "Квартал 95" Ірина Побєдоносцева також повідомила, що серіал "Свати" повернеться на українські телеканали після набуття законної сили рішення Окружного адміністративного суду.

  • Разом зі скасуванням заборони на показ "Сватів" в Україні суд також дозволив скандальному Добронравову в'їзд в Україну.

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Тема
Заборона серіалу "Свати" в Україні
Особа
Федір Добронравов
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнескіноМіністерство культури
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Гитлер тоже с этого начинал, потом евреев в печах сжигал, потом все остальные нации...
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
Новорічні свята,корпоративи,пан Зеленський з 95 кварталом в кремлі,поздоровляє путіна з новим роком. Так що видаленя актора з "чорних списків СБУ" це так маленька пробна кулька. Да здравствує зехолопство!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Пусть приезжает. Будет работа для Нацкорпуса и прочих нацдолбаков! И мы увидим - за идею эти твари куражатся или за бабки? Или лично за Авакяна?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Махал Махалыч, а размазать это расейское дерьмо по асфальту - святое дело!
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