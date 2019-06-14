В Україні ухвалили радикальне рішення щодо скандального актора "Сватів"

Російський актор Федір Добронравов, який зіграв одну з головних ролей у серіалі "Свати", більше не числиться в списку осіб, котрі загрожують національній безпеці України.

На офіційному сайті Міністерства культури 14 червня оновили відповідний документ, із якого викреслили його прізвище.

У новому списку значаться 147 діячів культури, які підтримують анексію Криму та російську політику.

Серіал "Свати" Комсомольская правда

Нагадаємо, що Мінкульт вніс Добронравова до списку осіб, які загрожують національній безпеці, у 2017 році.

Федір Добронравов Instagram@dobronravov.fedor

Як раніше писав OBOZREVATEL:

У листопаді 2017-го Мінкульт України вніс фільми і серіали за участю Федора Добронравова (в "Сватах" він грає одну з головних ролей. – Ред.) у "чорний список", СБУ заборонила актору в'їзд в Україну терміном на три роки.

Зйомки нового сезону "Сватів" студія "Квартал 95" планувала ще в 2014 році. Однак вони були відкладені через події в Україні, а також інтерв'ю Добронравова, в якому він висловив підтримку анексії Криму Росією.

У коментарі для OBOZREVATEL директор із розвитку студії "Квартал 95" Ірина Побєдоносцева також повідомила, що серіал "Свати" повернеться на українські телеканали після набуття законної сили рішення Окружного адміністративного суду.

Разом зі скасуванням заборони на показ "Сватів" в Україні суд також дозволив скандальному Добронравову в'їзд в Україну.

Після зняття заборони стало відомо, що у Добронравова заплановані виступи в анексованому Криму.

13 червня 2019 року Експертна комісія проголосувала за відмову у видачі телеканалу "1+1" повторного прокатного посвідчення на другий сезон серіалу "Свати".

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