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18 жовтня • оновлено в 11:48
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В Україні помер відомий актор

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У четвер, 17 жовтня, у віці 78 років помер відомий український кінорежисер і актор Володимир Горпенко.

Про трагічну новину на своїй сторінці в Facebook повідомив колега артиста Сергій Марченко. Причин смерті відомого діяча культури він не назвав.

"Володимира Григоровича Горпенко не стало сьогодні, в день народження Івана Драча. Якісь загадкові подарунки кінематографістів один одному як і Юрія Герасимовича Іллєнка не стало в день народження Івана Миколайчука. Пам'ятаємо", — написав Марченко.

Володимир Горпенко

Володимир Горпенко

Фото з Facebook

В Україні помер відомий актор
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Зазначимо, що Горпенко викладав в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого. Один з його учнів Андрій Шахов також висловив свої співчуття.

"Мені дуже шкода... Поважав цю людину, слухати яку було завжди цікаво і пізнавально. Був одним з улюблених викладачів в інституті. Завжди відповідально, з любов'ю ставився до справи свого життя. Це був педагог з великої літери. Світла пам'ять! Спасибі за те, що ви дали!" — написав хлопець.

В Україні помер відомий актор

Серед найвідоміших акторських робіт Володимира Горпенко — зйомки в кінострічці "Важко бути богом". Також він знімався в таких фільмах як "Втрачений рай", "Твоє мирне небо" і "Прискорення".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії помер актор театру і кіно Сергій Афанасьєв. Він пішов з життя після тривалої хвороби.

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Місце
Україна
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