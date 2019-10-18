В Україні помер відомий актор

У четвер, 17 жовтня, у віці 78 років помер відомий український кінорежисер і актор Володимир Горпенко.

Про трагічну новину на своїй сторінці в Facebook повідомив колега артиста Сергій Марченко. Причин смерті відомого діяча культури він не назвав.

"Володимира Григоровича Горпенко не стало сьогодні, в день народження Івана Драча. Якісь загадкові подарунки кінематографістів один одному — як і Юрія Герасимовича Іллєнка не стало в день народження Івана Миколайчука. Пам'ятаємо", — написав Марченко.

Володимир Горпенко Фото з Facebook

Зазначимо, що Горпенко викладав в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого. Один з його учнів Андрій Шахов також висловив свої співчуття.

"Мені дуже шкода... Поважав цю людину, слухати яку було завжди цікаво і пізнавально. Був одним з улюблених викладачів в інституті. Завжди відповідально, з любов'ю ставився до справи свого життя. Це був педагог з великої літери. Світла пам'ять! Спасибі за те, що ви дали!" — написав хлопець.

Серед найвідоміших акторських робіт Володимира Горпенко — зйомки в кінострічці "Важко бути богом". Також він знімався в таких фільмах як "Втрачений рай", "Твоє мирне небо" і "Прискорення".

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