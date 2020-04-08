В Україні покажуть Євробачення 2020 онлайн: дата і де дивитися

16 травня о 22:00 замість скасованого через пандемію коронавірусу фіналу Міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" з Нідерландів транслюватимуть альтернативний варіант прямоефірного концерту — "Євробачення: Європо, запали світло".

Концерт покажуть на телеканалі UA: ПЕРШИЙ, а також в радіоефірі UA: Радіо Промінь.

Спеціальну програму запланували замість скасованого фіналу Євробачення, триватиме вона приблизно дві години. У концерті візьмуть участь представники країн 2020 року. Вони виконають 41 пісню, яку підготували для цьогорічного конкурсу.

Ведучими шоу будуть Едсілія Ромблі, Шанталь Янзен і Ян Сміт, які повинні були вести Євробачення-2020. Спеціальні відеовставки також створить Нікка Туторіалс, яка мала стати онлайн-ведучою конкурсу.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в 2020 році організатори пісенного конкурсу Євробачення вирішили скасувати захід у зв'язку з пандемією коронавірусу. Всі композиції, які представили учасники увійдуть до загального CD-альбому Eurovision Song Contest 2020.

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