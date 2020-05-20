У трагедії Началової виявлений містичний слід

Марія Дідик люди 19:59, 20.05.2020 Оновлено: 20:11, 20.05.2020

Подруга і PR-менеджерка померлої Юлії Началової Ганна Ісаєва розповіла про зустріч співачки з ворожкою. Як з'ясувалося, під час розмови провидиця назвала дату її смерті.

Ісаєва поділилася з фоловерами подробицями загадкової зустрічі під час прямого ефіру в Instagram.

"Я розумію, що це виглядає зараз безглуздо, але ситуація така була. У Юлі випадково опинилася вдома ворожка. Я теж у цей час була поруч з нею, по роботі, я не організовувала цю зустріч. Це був початок 2000-х. Там була ще сусідка, дуже близька Юліна подружка. Даша чітко назвала дату смерті мого батька і дату смерті Юлі. Це правда", – сказала Ісаєва.

Крім того, тоді Началова мріяла про світову популярність. Ворожка повідомила співачці, що їй допоможе впливовий чоловік.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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