У трагедії Началової виявлений містичний слід

Подруга і PR-менеджерка померлої Юлії Началової Ганна Ісаєва розповіла про зустріч співачки з ворожкою. Як з'ясувалося, під час розмови провидиця назвала дату її смерті.
Ісаєва поділилася з фоловерами подробицями загадкової зустрічі під час прямого ефіру в Instagram.
"Я розумію, що це виглядає зараз безглуздо, але ситуація така була. У Юлі випадково опинилася вдома ворожка. Я теж у цей час була поруч з нею, по роботі, я не організовувала цю зустріч. Це був початок 2000-х. Там була ще сусідка, дуже близька Юліна подружка. Даша чітко назвала дату смерті мого батька і дату смерті Юлі. Це правда", – сказала Ісаєва.
Крім того, тоді Началова мріяла про світову популярність. Ворожка повідомила співачці, що їй допоможе впливовий чоловік.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Юлія Началова була екстрено госпіталізована 11 березня 2019 року, оскільки в неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра, на яку вона хворіла в останні роки.
Менеджерка артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, – поділилася подробицями в соціальних мережах.
Через різке погіршення стану співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Пізніше стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Блогерка Олена Міро проаналізувала ситуацію зі співачкою і прийшла до висновку, що її стан погіршився через алкоголь. Детальніше про хворобу Началової читайте за цим посиланням.
Пізніше медики зафіксували серйозні ускладнення у госпіталізованої російської співачки.
16 березня стало відомо, що Началову в терміновому порядку прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. Через кілька годин після операції Юлія померла.
З'ясувалося, що це сталося в результаті набряку легенів і мозку, які виникли при ускладненні хвороби.
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