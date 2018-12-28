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''У статусі вільної жінки'': Лорак із донькою з'явилася на публіці після чуток про розлучення

36.2тЧитати матеріал російською

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює у Росії з'явилася на публіці разом із донькою Софією. Користувачі мережі зазначили, що її донька дуже схожа на чоловіка Лорак Мурата Налчаджиоглу.

Знімок співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

''У статусі вільної жінки'': Лорак із донькою з'явилася на публіці після чуток про розлучення

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Користувачі мережі не дуже позитивно оцінили знімок, а багатьох зацікавило питання про розлучення співачки.

''У статусі вільної жінки'': Лорак із донькою з'явилася на публіці після чуток про розлучення
''У статусі вільної жінки'': Лорак із донькою з'явилася на публіці після чуток про розлучення
''У статусі вільної жінки'': Лорак із донькою з'явилася на публіці після чуток про розлучення
''У статусі вільної жінки'': Лорак із донькою з'явилася на публіці після чуток про розлучення
''У статусі вільної жінки'': Лорак із донькою з'явилася на публіці після чуток про розлучення

Як писав OBOZREVATEL, Ані Лорак та її чоловік Мурат Налчаджиоглу прожили разом 9 років, також у них є спільна 7-річна донька. Про те, із ким залишиться дівчинка, невідомо.

Вперше інформація, що співачка все ж вирішила розлучитися із чоловіком-зрадником, з'явилася у жовтні 2018 року. Пізніше стало відомо, що шлюборозлучний процес Ані Лорак із Муратом Налчаджиоглу може затягнутися на декілька років, оскільки існує низка тонкощів через різне громадянство подружжя. Лорак є громадянкою України, Мурат же – громадянин Туреччини.

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ivanov vlad
ivanov vlad
Очень уж юзаная эта тьотка. Потасканая какая-то...
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Порошенко наградил шоколадкой «Рошен» экс-мужа Ани Лорак Мурата, который изменил бывшей, отомстив ей за измену Украине.
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