''У статусі вільної жінки'': Лорак із донькою з'явилася на публіці після чуток про розлучення

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює у Росії з'явилася на публіці разом із донькою Софією. Користувачі мережі зазначили, що її донька дуже схожа на чоловіка Лорак Мурата Налчаджиоглу.

Знімок співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Politeka

Користувачі мережі не дуже позитивно оцінили знімок, а багатьох зацікавило питання про розлучення співачки.

Як писав OBOZREVATEL, Ані Лорак та її чоловік Мурат Налчаджиоглу прожили разом 9 років, також у них є спільна 7-річна донька. Про те, із ким залишиться дівчинка, невідомо.

Вперше інформація, що співачка все ж вирішила розлучитися із чоловіком-зрадником, з'явилася у жовтні 2018 року. Пізніше стало відомо, що шлюборозлучний процес Ані Лорак із Муратом Налчаджиоглу може затягнутися на декілька років, оскільки існує низка тонкощів через різне громадянство подружжя. Лорак є громадянкою України, Мурат же – громадянин Туреччини.