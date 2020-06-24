В сім'ї Пугачової передбачається поповнення: чекають народження дівчинки

У родині легендарної радянської і російської співачки Алли Пугачової очікується поповнення.

Так, 71-річна артистка вчергове стане бабусею – її племінник Влад Пугачов, якого вона виховувала і вважала своїм сином, розповів про вагітність своєї дружини Гузель. Про це повідомило видання "МК. Ru".

Сам Влад Пугачов наразі знаходиться в лікарні – він розповів, що у нього виникло загострення панкреатиту. Раніше повідомлялося, що Пугачова припинила з ним спілкування через те, що той сильно пив. Однак її племінник зазначив, що кинув згубну звичку.

Влад Пугачов і Гузель KazanFirst

У ЗМІ припустили, що чоловік міг потрапити в клініку, тому що знову почав вживати спиртне, однак він категорично відкинув ці домисли.

"Просто зараз загострення прийшло. Киста у мене в підшлунковій", – пояснив чоловік. Подробиці про свою вагітну дружину Гузель він не поширює.

Нагадаємо, у Пугачової уже є троє рідних онуків – це діти її дочки Крістіни Орбакайте Микита Пресняков, Дені Байсаров і Клавдія Земцова.

Відзначимо, Алла Пугачова довгий час принципово не спілкувалася з племінником. Після смерті свого брата Євгена в 2011 році, артистка неодноразово допомагала його синові Владу. Пугачова оплатила чоловікові дороге лікування від алкоголізму в Ізраїлі і подарувала квартиру в Москві, однак Влад відновив гулянки і втратив елітне житло, подароване примадонною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, племінник Алли Пугачової Владислав одружився в червні 2019 року. Чоловік розписався зі своєю коханою Гузель в Перовському РАЦСі Москви в присутності близьких друзів і родичів. Знаменита тітка нареченого, незважаючи на запрошення, на церемонію не прийшла.