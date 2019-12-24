"В шоці!" Копію пам'ятника Фріске знайшли в популярному кафе

У кафе-ресторані "Фандорін" у підмосковному Корольові встановили копію могильного пам'ятника померлої від раку співачки Жанни Фріске.

Про це розповіла у своєму відеозверненні в Instagram-сторіс сестра артистки Наталія, зазначивши, що вона не знає, як їй поводитися в цій ситуації, оскільки вона перебуває в шоці.

Сестра Фріске побачила копію пам'ятника в кафе

"Мені багато хто почав писати, що вони його вкрали. Ні, хлопці, на цвинтарі стоїть пам'ятник. Але сам факт того, що це або та компанія, яка нам відливала пам'ятник, віддала їм... Сам факт того, що вони його наряджають і роблять з нього якийсь незрозумілий клоунський обряд, не лізе в жодні ворота", – відповіла Наталія.

Наталія Фріске розповіла про пам'ятник сестри в кафе Фото: Сторіс

Вона підкреслила, що цей образ стоїть на могилі співачки. Тому використовувати його в кафе, як мінімум – не по-людськи хоча б по відношенню до батьків.

Копія пам'ятника Фріске в кафе Кадр з відео

"На кого в суд подавати?! На ресторан, який по суті, не винен? Треба подавати на компанію, яка сплагіатила другий такий пам'ятник, який було зроблено за нашими ескізами. Я поки в легкому шоці, думаю, що робити. У мене просто не вистачає слів, щоб якось це прокоментувати більш-менш виразно", – зазначила сестра Фріске.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Шепелєв, розповів про те, що батько його покійної дружини Жанни Фріске, хотів убити його. В інтерв'ю журналістці Ксенії Собчак телеведучий заявив, що Володимир Фріске погрожував йому пістолетом.

Пізніше сестра співачки відповіла на скандальне інтерв'ю, зазначивши, що Шепелєв заздалегідь готувався до смерті дружини.

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