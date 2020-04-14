Головна Новини
14 квітня • оновлено в 17:16
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"В шию вставлена ​​трубка": РосЗМІ повідомили тривожні новини про стан Бабкіної

1.4т
Читати матеріал російською

Лікарі клініки, в якій Надія Бабкіна проходить лікування від двосторонньої пневмонії, спростували інформацію про те, що співачка прийшла до тями і впевнено йде на поправку.

За словами медиків, 70-річна артистка як і раніше знаходиться в дуже важкому стані та підключена до апаратів життєзабезпечення, повідомляє Starhit.

Надія Бабкіна

Надія Бабкіна

Фото: wikipedia.org

"Свідомість у Надії Георгіївни періодично прояснюється, вона реагує на елементарні питання, виконує команди лікарів, але з персоналом спілкується виключно жестами. Іншої можливості просто немає, тому що з 2-го квітня вона на штучній вентиляції легенів – в шию вставлена трубка, і харчування здійснюється через зонд", – йдеться в матеріалі видання.

Зазначається, що прогнози медиків щодо здоров'я Бабкіної поки не втішні – вона залишається важкою реанімаційною хворою. Втім, негативної динаміки теж не спостерігається – температура в артистки в нормі, а обсяг ураження легень за останній час не збільшився.

Надія Бабкіна

Надія Бабкіна

Фото: teleprogramma.pro

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, скільки коштує лікування Надії Бабкіної в приватній клініці.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Надія Бабкіна
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
до последнего окупанта
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Starhit-ну тогда верим.ха-ха-ха
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 3372.

    Вилікувалися: 119. Померли: 98.

  • У світі захворіли 1,92 мільйона осіб, загинули – понад 119 тисяч.

  • Українські медики створили власні тест-системи для визначення антитіл до COVID-19.

  • Медик повідомив, що БЦЖ захистить від коронавірусу за однієї умови.

  • У ВООЗ заявили, що коронавірус в 10 разів смертельніший за грип.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги