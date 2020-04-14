"В шию вставлена ​​трубка": РосЗМІ повідомили тривожні новини про стан Бабкіної

Лікарі клініки, в якій Надія Бабкіна проходить лікування від двосторонньої пневмонії, спростували інформацію про те, що співачка прийшла до тями і впевнено йде на поправку.

За словами медиків, 70-річна артистка як і раніше знаходиться в дуже важкому стані та підключена до апаратів життєзабезпечення, повідомляє Starhit.

Надія Бабкіна Фото: wikipedia.org

"Свідомість у Надії Георгіївни періодично прояснюється, вона реагує на елементарні питання, виконує команди лікарів, але з персоналом спілкується виключно жестами. Іншої можливості просто немає, тому що з 2-го квітня вона на штучній вентиляції легенів – в шию вставлена трубка, і харчування здійснюється через зонд", – йдеться в матеріалі видання.

Зазначається, що прогнози медиків щодо здоров'я Бабкіної поки не втішні – вона залишається важкою реанімаційною хворою. Втім, негативної динаміки теж не спостерігається – температура в артистки в нормі, а обсяг ураження легень за останній час не збільшився.

Надія Бабкіна Фото: teleprogramma.pro

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, скільки коштує лікування Надії Бабкіної в приватній клініці.

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