У СБУ пояснили, як пропагандист Корчевніков пробрався до Києва

Служба безпеки України пояснила, чому російський пропагандист Борис Корчевніков зміг безперешкодно відвідати Київ. Так, акторові і ведучому дозволили потрапити на територію України після закінчення терміну заборони на в'їзд до держави.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. Він зазначив, що, за даними СБУ, за цей період вони не отримували інформації щодо вчинення Корчевніковим дій, які можуть завдати шкоди національній безпеці.

Корчевніков у Києві Instagram

"Мабуть медалі "За заслуги перед Вітчизною" з рук Путіна і брудної пропаганди щодня на росТБ про Крим і Донбас для наших правоохоронців недостатньо. Будемо, значить, змінювати правила, тому що окупантів і колабораціоністів прощати не можна", – написав Гончаренко.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

У 2014 році Українська Нацрада з питань телебачення і радіомовлення передала СБУ список із 35 російських працівниками ЗМІ, яким мали заборонити в'їзд на термін від 3 до 5 років. В опублікованому списку був також Борис Корчевніков.

15 жовтня 2019 року користувачі мережі звернули увагу на те, що артист поділився фотографіями з Києва. Через те, що пропагандисту дозволили в'їхати до України, розгорівся скандал.

Корчевніков зустрічався в Києві з переможцем шоу "Голос країни-7" Олександром Клименком.

Пізніше прикордонники і в СБУ пояснили, чому його пропустили, заявивши, що актор не мав заборони на в'їзд.

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