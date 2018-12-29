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''В розпачі'': Лорак блиснула відвертим вбранням після чуток про розлучення

6.2тЧитати матеріал російською

Українська співачка Ані Лорак, яка нещодавно сколихнула мережу чутками про своє розлучення, з'явилася на публіці у відвертому вбранні. Так, співачка одягла коротке блискуче плаття і туфлі на високих підборах.

Користувачі мережі не оцінили такий провокаційний образ і накинулися на співачку з критикою. Знімок Лорак розмістила на своїй сторінці в Instagram.

''В розпачі'': Лорак блиснула відвертим вбранням після чуток про розлучення

Tv.ua

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Публікація від Ані Лорак (@anilorak)

Фоловери співачки зазначили, що вона виглядає занадто відверто і не вміє правильно підбирати взуття під своє вбрання.

''В розпачі'': Лорак блиснула відвертим вбранням після чуток про розлучення
''В розпачі'': Лорак блиснула відвертим вбранням після чуток про розлучення
''В розпачі'': Лорак блиснула відвертим вбранням після чуток про розлучення
''В розпачі'': Лорак блиснула відвертим вбранням після чуток про розлучення
''В розпачі'': Лорак блиснула відвертим вбранням після чуток про розлучення
''В розпачі'': Лорак блиснула відвертим вбранням після чуток про розлучення
''В розпачі'': Лорак блиснула відвертим вбранням після чуток про розлучення

Як писав OBOZREVATEL, Ані Лорак та її чоловік Мурат Налчаджиоглу прожили разом 9 років, також у них є спільна 7-річна донька. Про те, із ким залишиться дівчинка, невідомо.

Вперше інформація, що співачка все ж вирішила розлучитися із чоловіком-зрадником, з'явилася у жовтні 2018 року. Пізніше стало відомо, що шлюборозлучний процес Ані Лорак із Муратом Налчаджиоглу може затягнутися на декілька років, оскільки існує низка тонкощів через різне громадянство подружжя. Лорак є громадянкою України, Мурат же – громадянин Туреччини.

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Жартенко Екатерина
Жартенко Екатерина
самое смешное, что все!!!!!!!! мужики, которые написали гадость, живут с жирными, страшными говнючими бабами. И когда видят красотку.... их просто рвёт от злости. ведь понимают, такую ему никогда не только не трахнуть... даже не понюхать.
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