''В розпачі'': Лорак блиснула відвертим вбранням після чуток про розлучення

Українська співачка Ані Лорак, яка нещодавно сколихнула мережу чутками про своє розлучення, з'явилася на публіці у відвертому вбранні. Так, співачка одягла коротке блискуче плаття і туфлі на високих підборах.

Користувачі мережі не оцінили такий провокаційний образ і накинулися на співачку з критикою. Знімок Лорак розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Tv.ua

Фоловери співачки зазначили, що вона виглядає занадто відверто і не вміє правильно підбирати взуття під своє вбрання.

Як писав OBOZREVATEL, Ані Лорак та її чоловік Мурат Налчаджиоглу прожили разом 9 років, також у них є спільна 7-річна донька. Про те, із ким залишиться дівчинка, невідомо.

Вперше інформація, що співачка все ж вирішила розлучитися із чоловіком-зрадником, з'явилася у жовтні 2018 року. Пізніше стало відомо, що шлюборозлучний процес Ані Лорак із Муратом Налчаджиоглу може затягнутися на декілька років, оскільки існує низка тонкощів через різне громадянство подружжя. Лорак є громадянкою України, Мурат же – громадянин Туреччини.