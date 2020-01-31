"Доведуть країну до цугундера": в Росії захвилювалися через жарти Урганта, Галкіна та Поперечного

Політичні жарти телеведучого Івана Урганта, шоумена Максима Галкіна, стендап-коміка Данила Поперечного, а також інших, викликали схвильованість в російських ЗМІ.

Так, виданням MK.RU була опублікована стаття, в якій автор – Олександром Мельман – заявив, що артисти у своїх номерах тільки те й роблять, що ображають православних, як, наприклад, Ургант. Або ж висміюють політику, як Галкін та гумористи з "Comedy Club". Однак, зазначається, що вони розуміють, що їх транслюють по телебаченню. Тому знають, коли сказати собі "стоп" і відмінно розуміють, де знаходиться "подвійна суцільна".

Іван Ургант та Максим Галкін

За словами Мельмана існує й інший гумор, який ніколи не покажуть по телевізору – це політичний стендап. Його представник Данила Поперечний збирає стадіони, хоч у нього немає "ні смаку, ні стилю, ні гумору – один тільки безглуздий мат на адресу влади". Але люди від цього "кайфують".

Данила Поперечний Фото: sakhalin.info

"Є політичний стендап. Таке ніколи не покажуть по телевізору. На сцені стоїть Данила Поперечний і останніми словами криє російську політику. Тільки, крім останніх слів, там нічого немає взагалі, ні розуму, ні фантазії. Один тільки плоский наїзд. Але глядачів повний стадіон – і всі регочуть. Чому смієтеся? Тупий гумор Поперечного – це дзеркало. Компас, за яким можна визначити шлях на вихід, запит знизу. Жванецький з його напівнатяками, до блиску відполірованими зашифрованими одкровеннями новим глядачам вже не потрібен. Їм потрібен мат на адресу влади, вони від цього кайфують. Ні смаку, ні стилю, ні гумору – один тільки безглуздий мат", – пише автор.

Крім того, він додав, що Поперечний, збирає аншлаги через боягузтво телебачення, через страх великих бонз виявитися смішними. Така звіряча серйозність в політиці, за словами автора, доведе країну до цугундера.

Данила Поперечний Фото з YouTube

"Людина, геть позбавлена почуття гумору на прізвище Поперечний, збирає битки та аншлаги через боягузтво телебачення, через страх великих бонз виявитися смішними. І самі люди, колишні або потенційні глядачі, біжать від ящика як від прокаженого. Таке боягузтво сильних світу цього викликає лише злобу і прихований протест. Поперечний лише привід, деталь, але якщо раптом щось в Росії піде не так, винні будуть ті, хто не вміє і боїться посміятися над собою. Звіряча серйозність в політиці доведе країну до цугундера", – зазначив Мельман.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський комік Данила Поперечний виступив з жорсткою заявою на мітингу в Москві під гаслом "Повернемо собі право на вибори". Він виступив на сцені із закликом до влади перестати залякувати людей і постійно їм брехати.

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