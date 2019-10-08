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8 жовтня • оновлено в 13:34
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"Живу людину ховають": в РФ задумали вдарити по ЗМІ через Заворотнюк

9.1т Читати матеріал російською

6 жовтня в мережі з'явилася інформація про те, що хвора на рак мозку актриса Анастасія Заворотнюк померла в лікарні. Так, багато російських ЗМІ почали поширювати цю інформацію посилаючись на анонімні Telegram-канали.

Член експертної ради з питань розвитку інформаційного суспільства при Держдумі Вадим Манукян заявив, що владі слід втрутитися в цю ситуацію і заборонити анонімні джерела в пресі, пише видання "Дни.ру".

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

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"Так що ж це відбувається? Хто і за яким правом живу людину "ховає"? Чому Анастасію Заворотнюк не хочуть просто залишити в спокої? Чому медіа на якісь анонімні телеграм-канали посилаються, де показують скрін листування якихось лікарів, які в особистому листуванні кажуть, що вона померла. На мій погляд потрібно розробити законопроект "Про заборону посилань на анонімні джерела в разі згадки в них смерті публічних людей". Інакше цей потік не зупинити", – сказав Вадим Манукян.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особа
Анастасія Заворотнюк
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