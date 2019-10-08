"Живу людину ховають": в РФ задумали вдарити по ЗМІ через Заворотнюк

6 жовтня в мережі з'явилася інформація про те, що хвора на рак мозку актриса Анастасія Заворотнюк померла в лікарні. Так, багато російських ЗМІ почали поширювати цю інформацію посилаючись на анонімні Telegram-канали.
Член експертної ради з питань розвитку інформаційного суспільства при Держдумі Вадим Манукян заявив, що владі слід втрутитися в цю ситуацію і заборонити анонімні джерела в пресі, пише видання "Дни.ру".
Анастасія Заворотнюк
today.ua
"Так що ж це відбувається? Хто і за яким правом живу людину "ховає"? Чому Анастасію Заворотнюк не хочуть просто залишити в спокої? Чому медіа на якісь анонімні телеграм-канали посилаються, де показують скрін листування якихось лікарів, які в особистому листуванні кажуть, що вона померла. На мій погляд потрібно розробити законопроект "Про заборону посилань на анонімні джерела в разі згадки в них смерті публічних людей". Інакше цей потік не зупинити", – сказав Вадим Манукян.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання - пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
4 жовтня стало відомо, що Заворотнюк погасила всі борги.
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