Після побиття помер 71-річний український режисер

Юля Ухіна Люди 21:19, 16.11.2020 Оновлено: 22:25, 16.11.2020

У понеділок, 16 листопада, в Харкові помер відомий режисер і педагог Леонід Садовський, якого 14 листопада жорстко побили недалеко від будинку. Йому був 71 рік.

Про це повідомляє видання Харків Times з посиланням на колег знаменитості. За їхніми словами, на Садовського напали пізно ввечері, коли він повертався додому з аптеки. Режисера били тупим предметом по голові, він отримав важкі черепно-мозкові травми. Чоловіка госпіталізували в одну з харківських лікарень, де йому зробили операцію. Однак врятувати життя Леоніда не вдалося.

У поліції вже відкрили кримінальне провадження. Наразі займаються розшуком нападників. Їм загрожує 8 років позбавлення волі.

Леонід Садовський
Facebook-акаунт Леоніда Садовського

Леонід Садовський народився 1 серпня 1949 року в місті Єнакієво Донецької області. Понад 30 років пропрацював на кафедрах акторської майстерності та режисури ХНУМ. У 1993-1995 роках був головним режисером Харківського театру для дітей та юнацтва. Останні 12 років завідував кафедрою майстерності актора драматичного театру і кіно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії в ніч на суботу, 14 листопада, у віці 85 років помер легендарний радянський актор і режисер Армен Джигарханян. Причиною смерті стала відмова нирок.

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