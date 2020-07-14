В озері знайшли тіло зірки серіалу "Хор": їй вдалося врятувати маленького сина

Олена Кордунова Люди 10:11, 14.07.2020 Оновлено: 10:59, 14.07.2020

Американська актриса, зірка серіалу "Хор" (відомий також під назвою "Лузери") Ная Рівера знайдена мертвою в озері Піру в Каліфорнії, США. Їй було 33 роки.

Так, 8 липня артистка вирушила разом із 4-річним сином Джосі на прогулянку на човні. Пізніше човен із малюком виявили на середині водойми, а тіло дівчини знайшли лише через кілька днів, пише ВВС.

Хлопчик перебував у човні в рятувальному жилеті. Документи і рятувальний жилет Наї Рівери залишилися в човні. Джосі розповів, що вони разом з матір'ю вирішили скупатися, але вона не повернулася в човен. Пошуки зниклої зайняли шість днів.

Фото з місця пошуку тіла Наї Рівери
ВВС

За даними шерифа округу Вентура, йдеться про нещасний випадок, а не самогубство. За його словами, Рівера встигла врятувати дитину і заштовхнути її назад у човен, але їй самій не вистачило сил, щоб врятуватися.

Зазначимо, Ная Рівера відома ролями в серіалах "Хор", "Підступні покоївки", "CSI: Місце злочину Маяйамі", "Принц із Беверлі-Хіллз" та іншими.

Ная Рівера із сином Джосі
Twitter Рівери

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