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20 вересня • оновлено в 09:56
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В оточенні Заворотнюк розповіли про шрам на шиї актриси

7.1т Читати матеріал російською

На шиї у російської актриси Анастасії Заворотнюк, у якої підозрюють гліобластому, дійсно був непомітний шрам на шиї.

Про це розповіла організатор поїздки в Єреван Ізобелла Пірозі, передає "МК". Наявність шрама вже встигли пов'язати з біопсією загрудинних вузлів.

За словами організатора, актриса не скаржилася на самопочуття і не приймала ліків.

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"Ми c Анастасією і Анфісою Чеховою виїжджали в Єревана вночі, провели там цілий день на ногах, полетіли наступної ночі. Про те, що Настя чимось хвора, я й подумати не могла. Вона перебувала в прекрасному настрої. Більш того, у Заворотнюк виявився відмінний апетит. Пам'ятаю, як ми дуже щільно повечеряли у вірменському ресторані. Ледве встали з-за столу. Настя не відмовлялася ні від яких страв. Навіть вина випила", – сказала Пірозі.

Стан "затарможенності" Заворотнюк, який спостерігався на відео, вона списала на втому.

"Зараз багато хто обговорює шрам. Але тоді я навіть його не помітила. І Анфіса Чехова не звернула увагу", – додала вона.

Анастасія Завортнюк

Анастасія Завортнюк

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилися обнадійливі дані про стан Заворотнюк. Актриса прийшла в себе.

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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