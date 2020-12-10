В оточенні принца Гаррі заявили, що він боїться Меган Маркл: у чому причина

Королівський біограф Анджела Левін розповіла, що дуже здивована тим, як змінився принц Гаррі за час шлюбу з Меган Маркл. За її словами, він став зовсім іншою людиною.

Левін вражена тим, що принца не цікавить його королівська сім'я, зокрема і бабуся Єлизавета II. Про це повідомляє видання The Sun.

Так, біограф зазначила, що принц Гаррі був прекрасною людиною, коли вони з ним бачилися протягом року. Зараз він має наляканий вигляд і коли говорить публічно, то боїться "отримати сувору догану від Меган".

Крім того, раніше видання New Idea повідомляло, що Маркл незадоволена своїм чоловіком. Відповідно до джерела, вони часто сваряться через те, що принц хоче жити спокійним життям, а його дружина навпаки – голлівудським.

Також Маркл не влаштовує відсутність стилю Гаррі. Джерело стверджує, вона ненавидить, що він часто носить один і той самий одяг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружина британського принца Гаррі, колишня американська актриса Меган Маркл втратила другу дитину.