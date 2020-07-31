В охоронця королеви Єлизавети II виявили наркотики

У 19-річного гвардійця Колдстрімської гвардії Джека Прескотта з особистої охорони королеви Великобританії виявили наркотики під час обшуку в казармі Веллінгтона біля Букінгемського палацу.

У підозрюваного в незаконному зберіганні наркотичних речовин серед його особистих речей знайшли п'ять упаковок кокаїну і чотири упаковки кетаміну. Його відсторонили від церемоніальних обов'язків в очікуванні результатів розслідування, повідомляє Daily Mail

"Ми можемо підтвердити, що солдат із Колдстрімської гвардії був заарештований Королівською військовою поліцією за підозрою в скоєнні злочину, пов'язаного з наркотиками. Було б недоречно коментувати далі", – заявив виданню офіційний представник британської армії.

У Джека Прескотта виявили наркотики LiveJournal

Єлизавета II поки ситуацію не коментувала. Відзначимо, що полк Колдстрім є піхотним полком британської армії в складі Королівської гвардії Великобританії, яка стоїть на сторожі Її Величності і Букінгемського палацу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше королева Великобританії Єлизавета II заборонила Кейт Міддлтон народжувати ще одну дитину. Інсайдери додали, що вагітність та пологи Міддлтон віднімуть у неї багато часу, чого наразі Єлизавета II не може допустити.