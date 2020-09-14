В Офісі президента ухвалили рішення щодо підтримки шоу-бізнесу
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак ухвалив рішення створити робочу групу, яка озвучить список вимог щодо проведення масових заходів для кожної карантинної зони.
Представники влади наголосили, що розуміють важливість підтримки культури в складний період, адже індустрія зазнала значних збитків через пандемію коронавірусу. Також вони обговорили проблему нестачі в країні великих концертних майданчиків, пише пресслужба ОПУ.
"Нам дуже важливо все, що ви робите, і ми відкриті для діалогу. Зараз увесь світ вчиться жити в нових умовах, але історія неодноразово доводила, що найбільші прориви відбуваються саме в кризові періоди. Тому давайте спільними зусиллями шукати нестандартні рішення", – зазначив Єрмак.
Відзначимо, що в Україні продовжили карантин до 1 листопада. Через погіршення ситуації на території країни у всіх без винятку регіонах незалежно від рівня епідемічної небезпеки починаючи із "зеленого" і далі заборонено проведення дискотек, концертів і роботу нічних клубів.
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