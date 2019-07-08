В одному рушнику і без макіяжу: Нікітюк розбурхала мережу фото з відпочинку

Українська телеведуча, зірка шоу "Хто зверху" Леся Нікітюк поділилася зі своїми шанувальниками фото з відпочинку. Так, на ньому вона позувала без макіяжу на тлі моря.

Свій незвичайний образ вона доповнила капелюхом. Фото Нікітюк розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/lesia_nikituk/

"Ранок в Соренто. Скільки човнів на фото?", - підписала фото ведуча.

"Леся, я дивилася на твої розкішні груди. Які човни?", "Фото просто супер", "Богиня", "Вдалий образ", "Ти дуже красива", "Неперевершена", "У Регіни на весіллі відгуляла?", "Неперевершений шарм", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Леся Никитюк розбурхала мережу постільною фото, на якому позувала в елегантному пеньюарі поруч з величезним букетом квітів.

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