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В одному рушнику і без макіяжу: Нікітюк розбурхала мережу фото з відпочинку

12.5тЧитати матеріал російською

Українська телеведуча, зірка шоу "Хто зверху" Леся Нікітюк поділилася зі своїми шанувальниками фото з відпочинку. Так, на ньому вона позувала без макіяжу на тлі моря.

Свій незвичайний образ вона доповнила капелюхом. Фото Нікітюк розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

В одному рушнику і без макіяжу: Нікітюк розбурхала мережу фото з відпочинку

instagram.com/lesia_nikituk/

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"Ранок в Соренто. Скільки човнів на фото?", - підписала фото ведуча.

"Леся, я дивилася на твої розкішні груди. Які човни?", "Фото просто супер", "Богиня", "Вдалий образ", "Ти дуже красива", "Неперевершена", "У Регіни на весіллі відгуляла?", "Неперевершений шарм", - пишуть в мережі.

В одному рушнику і без макіяжу: Нікітюк розбурхала мережу фото з відпочинку
В одному рушнику і без макіяжу: Нікітюк розбурхала мережу фото з відпочинку
В одному рушнику і без макіяжу: Нікітюк розбурхала мережу фото з відпочинку
В одному рушнику і без макіяжу: Нікітюк розбурхала мережу фото з відпочинку
В одному рушнику і без макіяжу: Нікітюк розбурхала мережу фото з відпочинку
В одному рушнику і без макіяжу: Нікітюк розбурхала мережу фото з відпочинку

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Леся Никитюк розбурхала мережу постільною фото, на якому позувала в елегантному пеньюарі поруч з величезним букетом квітів.

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Особа
Леся Никитюк
Місце
Італія
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