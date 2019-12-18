В нових "Сватах" покажуть молоду Валюху та Івана: хто їх зіграє

У сьомому сезоні скандального серіалу "Свати", який викликав масу протестів в Україні через порушення його акторами законодавства, глядачі побачать героїв стрічки в молодості.

Так, наприклад, роль молодого Івана Будько виконає син Федора Добронравова — Віктор, а молоду Валентину зіграє актриса Дарина Рибак. У спогадах також будуть використані кадри попередніх сезонів, в тому числі й з Юрієм Ковальовим, головним героєм серіалу "Свати".

Федір Добронравов (Іван Будько) та Віктор Добронравов

Тетяна Кравченко (Валентина) і Дарина Рибак

Зазначимо, що син Федора Добронравова знявся в більш ніж 80 проєктах. Він дебютував в багатосерійній драмі Олександра Аравіна "Московські вікна" у 2001 році, і в наступні роки з'являвся в "Кодексі честі", "Антикілері-2" та багатьох інших фільмах. Справжній успіх до молодого актора прийшов після мелодрами "Не народися вродливою".

Віктор Добронравов з батьком Фото: kino-teatr.ru

Віктор Добронравов Фото: kino-teatr.ru

Віктор Добронравов в серіалі "Не народися вродливою" Фото: kino-teatr.ru

Що стосується Дар'ї Рибак, яка зіграє в "Сватах" молоду Валентину — вона почала свою акторську кар'єру у 2011 році. У неї поки не було великих ролей, дівчина переважно грає епізодичні ролі.

Дарина Рибак Фото: kino-teatr.ru

Дарина Рибак Фото: kino-teatr.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У листопаді 2017 року Мінкульт України вніс фільми і серіали за участю Федора Добронравова (в "Сватах" він виконує одну з головних ролей. – Ред.) в "чорний список", СБУ заборонила акторові в'їзд в Україну терміном на три роки.

Зйомки нового сезону "Сватів" студія "Квартал 95" планувала ще у 2014 році. Однак вони були відкладені через події в Україні, а також подальше інтерв'ю Добронравова, в якому він висловив підтримку анексії Криму Росією.

У коментарі для OBOZREVATEL директор з розвитку студії "Квартал 95" Ірина Побєдоносцева також повідомила, що серіал "Свати" повернеться на українські телеканали після вступу в законну силу рішення Окружного адміністративного суду.

Разом зі скасуванням заборони на показ "Сватів" в Україні суд також дозволив скандальному Добронравову в'їзд в Україну.

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