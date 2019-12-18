В нових "Сватах" покажуть молоду Валюху та Івана: хто їх зіграє

У сьомому сезоні скандального серіалу "Свати", який викликав масу протестів в Україні через порушення його акторами законодавства, глядачі побачать героїв стрічки в молодості.
Так, наприклад, роль молодого Івана Будько виконає син Федора Добронравова — Віктор, а молоду Валентину зіграє актриса Дарина Рибак. У спогадах також будуть використані кадри попередніх сезонів, в тому числі й з Юрієм Ковальовим, головним героєм серіалу "Свати".
Федір Добронравов (Іван Будько) та Віктор Добронравов
Тетяна Кравченко (Валентина) і Дарина Рибак
Зазначимо, що син Федора Добронравова знявся в більш ніж 80 проєктах. Він дебютував в багатосерійній драмі Олександра Аравіна "Московські вікна" у 2001 році, і в наступні роки з'являвся в "Кодексі честі", "Антикілері-2" та багатьох інших фільмах. Справжній успіх до молодого актора прийшов після мелодрами "Не народися вродливою".
Віктор Добронравов з батьком
Фото: kino-teatr.ru
Віктор Добронравов
Фото: kino-teatr.ru
Віктор Добронравов в серіалі "Не народися вродливою"
Фото: kino-teatr.ru
Що стосується Дар'ї Рибак, яка зіграє в "Сватах" молоду Валентину — вона почала свою акторську кар'єру у 2011 році. У неї поки не було великих ролей, дівчина переважно грає епізодичні ролі.
Дарина Рибак
Фото: kino-teatr.ru
Дарина Рибак
Фото: kino-teatr.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У листопаді 2017 року Мінкульт України вніс фільми і серіали за участю Федора Добронравова (в "Сватах" він виконує одну з головних ролей. – Ред.) в "чорний список", СБУ заборонила акторові в'їзд в Україну терміном на три роки.
Зйомки нового сезону "Сватів" студія "Квартал 95" планувала ще у 2014 році. Однак вони були відкладені через події в Україні, а також подальше інтерв'ю Добронравова, в якому він висловив підтримку анексії Криму Росією.
У коментарі для OBOZREVATEL директор з розвитку студії "Квартал 95" Ірина Побєдоносцева також повідомила, що серіал "Свати" повернеться на українські телеканали після вступу в законну силу рішення Окружного адміністративного суду.
Разом зі скасуванням заборони на показ "Сватів" в Україні суд також дозволив скандальному Добронравову в'їзд в Україну.
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