В молитву про Заворотнюк закралася страшна помилка

Сім'я важко хворої актриси Анастасії Заворотнюк 13 грудня 2019 року показала повідомлення про молитву про артистку.
Записку близькі Заворотнюк опублікували в Інстаграм.
Однак там відразу ж впадає в очі помилка в знаковому місці – частка "не" замість займенника "неї".
"Сестри Горненського жіночого монастиря моляться за не на Святій землі", - наголошується в записці від служителів церкви на адресу Заворотнюк і її сім'ї.
Хочемо висловити величезну подяку настоятельки московського Покровського жіночого монастиря ігумені Феофанії і всім черницям, а також монахиням Серафимо-Дівеєвського жіночого монастиря в Нижегородської області, служителям чоловічого монастиря Оптина пустинь Калузької області, воронезького храму св. Ксенії Петербурзької, Новоафонского монастиря в Абхазії, Горненського жіночого монастиря в Єрусалимі! Ваші постійні молитви дають силу, ваше непідробне участь дуже надихає. Анастасія завжди дуже трепетно ставиться до святих місць, і зараз для неї дуже цінна така підтримка 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Водночас сім'я в коментарі до посту висловила подяку служителям церкви за підтримку.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Заворотнюк днями оновила свій Інстаграм.
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