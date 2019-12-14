В молитву про Заворотнюк закралася страшна помилка

Сім'я важко хворої актриси Анастасії Заворотнюк 13 грудня 2019 року показала повідомлення про молитву про артистку.

Записку близькі Заворотнюк опублікували в Інстаграм.

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Однак там відразу ж впадає в очі помилка в знаковому місці – частка "не" замість займенника "неї".

"Сестри Горненського жіночого монастиря моляться за не на Святій землі", - наголошується в записці від служителів церкви на адресу Заворотнюк і її сім'ї.

Водночас сім'я в коментарі до посту висловила подяку служителям церкви за підтримку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Заворотнюк днями оновила свій Інстаграм.

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