Головна Новини
14 грудня • оновлено в 08:50
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

В молитву про Заворотнюк закралася страшна помилка

479
Читати матеріал російською

Сім'я важко хворої актриси Анастасії Заворотнюк 13 грудня 2019 року показала повідомлення про молитву про артистку.

Записку близькі Заворотнюк опублікували в Інстаграм.

Новини
Чоловік Заворотнюк опинився на любовному фото з дружиною помічника Путіна

Однак там відразу ж впадає в очі помилка в знаковому місці – частка "не" замість займенника "неї".

"Сестри Горненського жіночого монастиря моляться за не на Святій землі", - наголошується в записці від служителів церкви на адресу Заворотнюк і її сім'ї.

Хочемо висловити величезну подяку настоятельки московського Покровського жіночого монастиря ігумені Феофанії і всім черницям, а також монахиням Серафимо-Дівеєвського жіночого монастиря в Нижегородської області, служителям чоловічого монастиря Оптина пустинь Калузької області, воронезького храму св. Ксенії Петербурзької, Новоафонского монастиря в Абхазії, Горненського жіночого монастиря в Єрусалимі! Ваші постійні молитви дають силу, ваше непідробне участь дуже надихає. Анастасія завжди дуже трепетно ставиться до святих місць, і зараз для неї дуже цінна така підтримка 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Публікація від Підтримка Анастасії Заворотнюк (@podderzhka_azavorotnyuk)

Водночас сім'я в коментарі до посту висловила подяку служителям церкви за підтримку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Заворотнюк днями оновила свій Інстаграм.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги