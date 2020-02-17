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17 лютого • оновлено в 11:47
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"Ніхто не спіймав, всі просто сміялися": в мережі обговорюють ганебне падіння Бузової зі сцени

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Зі скандальною російською співачкою, зіркою шоу "Дом-2" Ольгою Бузовою на концерті в Калузі (РФ) стався конфуз.

Як повідомляє видання "Рамблер", під час свого виступу зірка вирішила впасти зі сцени в натовп шанувальників, але ніхто її не спіймав – всі просто сміялися. Пізніше в мережі з'явилося відео, на якому видно, що Бузова ледве пересувалася, а під руки її вели двоє чоловіків (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Ольга Бузова

Ольга Бузова

Фото: rg.ru

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Зазначається, що багато фанатів Ольги вирішили, що вона "переграє" або просто "п'яна".

"Відчуття, ніби вона п'яна", "Чергова награність Бузової, їй би в театрі виступати на великій сцені", "Увагу до себе привертає", – коментували люди.

Ольга Бузова

Ольга Бузова

Фото: instagram/buzova86

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі поширили інформацію, ніби скандальна співачка Ольга Бузова – вагітна.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Ольга Бузова
Місце
Росія
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Из нее такая же пивица, как из нацистской Украины, успешная колония Запада..
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