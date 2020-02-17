"Ніхто не спіймав, всі просто сміялися": в мережі обговорюють ганебне падіння Бузової зі сцени

Зі скандальною російською співачкою, зіркою шоу "Дом-2" Ольгою Бузовою на концерті в Калузі (РФ) стався конфуз.
Як повідомляє видання "Рамблер", під час свого виступу зірка вирішила впасти зі сцени в натовп шанувальників, але ніхто її не спіймав – всі просто сміялися. Пізніше в мережі з'явилося відео, на якому видно, що Бузова ледве пересувалася, а під руки її вели двоє чоловіків (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).
Ольга Бузова
Фото: rg.ru
Зазначається, що багато фанатів Ольги вирішили, що вона "переграє" або просто "п'яна".
"Відчуття, ніби вона п'яна", "Чергова награність Бузової, їй би в театрі виступати на великій сцені", "Увагу до себе привертає", – коментували люди.
Ольга Бузова
Фото: instagram/buzova86
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі поширили інформацію, ніби скандальна співачка Ольга Бузова – вагітна.
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