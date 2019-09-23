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23 вересня • оновлено в 15:25
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У "Кварталі" епічно потролили ідею Зеленського: веселе відео

1.2т Читати матеріал російською

Український комік Євген Кошовий потролив президента України Володимира Зеленського під час виступу на "Вечірньому Кварталі" в Туреччині.

Шоумен висміяв додаток Зеленського "Україна в смартфоні", який той хоче створити. Зазначимо, що "дісталося" не тільки президенту, а й співаку Святославу Вакарчуку, а також колишньому спікеру Андрію Парубію.

У "Кварталі" епічно потролили ідею Зеленського: веселе відео
У "Кварталі" епічно потролили ідею Зеленського: веселе відео

Скріншот з відео

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"Знаєте, останнім часом в Офісі президента дуже часто говорять про програму "Україна в смартфоні". Для тих, хто не в курсі — це такий додаток, за допомогою якого ви можете брати участь у вирішенні державних проблем. Вершити державні справи. Тепер їх можна буде вирішувати не тільки в кулуарах, а й у маршрутці, стоячи в черзі або в туалеті. Найголовніше — для мужиків. Припустимо, якщо дружина вас буде пиляти, що ви довго сидите в телефоні, ви можете сказати: "Я вирішую державні справи", — сказав Кошовий.

У "Кварталі" епічно потролили ідею Зеленського: веселе відео

Скріншот з відео

Так, Кошовий продемонстрував глядачам тестовий варіант програми. У ньому можна побачити місцеперебування депутатів, пограти в ігри, а також виставити оцінки президентам України.

У "Кварталі" епічно потролили ідею Зеленського: веселе відео

Скріншот з відео

У "Кварталі" епічно потролили ідею Зеленського: веселе відео

Скріншот з відео

Як раніше писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський під час форуму YES у Києві піднявся на сцену до акторів "95 Кварталу". Так, "Квартал", який виступав англійською мовою, представив у своїх номерах пародії на Юлію Тимошенко і самого Зеленського, якого грав новий актор студії.

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Особи
Євген Кошовий Володимир Зеленський
Тег
95 Квартал
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